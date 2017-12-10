Прем’єр Чехії підтримав Земана у рамках президентських перегонів

У обмін на це Бабіш розраховує іще на один шанс сформувати уряд

Нинішній голова уряду Чехії Андрей Бабіш, який очолив кабінет міністрів у грудні 2017 року, заявив, що проголосує за нинішнього очільника країни Мілоша Земана під час першого туру виборів, які пройдуть 12-13 січня 2018 року. Чеський прем’єр піде на такий крок, незважаючи на те, що нинішній президент, за його словами є поляризуючою фігурою.



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Мілош Земан і Андрей Бабіш

У обмін на це Бабіш розраховує іще на один шанс сформувати уряд

Нинішній голова уряду Чехії Андрей Бабіш, який очолив кабінет міністрів у грудні 2017 року, заявив, що проголосує за нинішнього очільника країни Мілоша Земана під час першого туру виборів, які пройдуть 12-13 січня 2018 року. Чеський прем’єр піде на такий крок, незважаючи на те, що нинішній президент, за його словами є поляризуючою фігурою.

Відповідну заяву Бабіш зробив під час прес-конференції. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами Бабіша, Земан «живе для політики, а не за допомогою політики». Окрім тог, нинішнього очільника країни, як вважає прем’єр, відрізняє те, що він не краде, досягає конкретних результатів і тримається даного слова. На додачу до цього чинний президент відстоює національні інтереси – в тому числі чітко відстоює позицію Чехії щодо міграційної кризи, яка охопила ЄС, зазначив Бабіш.

Відповідно до Конституції Чехії президент є по суті церемоніальною фігурою, яка позбавлена значних повноважень. Однак саме очільник країни надає мандат на формування уряду.

У середу, 10 січня, парламент країни до 16 січня відтермінував голосування по вотуму довіри нинішньому уряду. У разі програшу, чого і очікують всі політики, в тому числі і сам Андрей Бабіш, Земан готовий іще раз дати йому можливість сформувати уряд.

На сьогодні діючий президент Чехії Мілош Земан продовжує лідирувати в опитуваннях – рівень його підтримки складає 47,6%