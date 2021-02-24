Скандал у Маріуполі. Сімейна лікарка назвала дружину українського військового «женой убийцы»

Розвідник стверджує, що медики, до яких звернулась його дружина, примушували її говорити російською

Сімейний лікар в місті Маріуполь обізвала «дружиною вбивці» пацієнтку, чоловік якої є бійцем Збройних сил України. До того ж на прийомі вона начеб-то змушувала пацієнтку говорити з нею російською мовою.

Інформацію про це розповсюдила колишній журналіст і ветеран АТО Олена Білозерська на своїй сторінці в Facebook. За її словами, інцидент стався з дружиною її колеги-розвідника, який недавно повернувся на передову після серйозного поранення.

Вона додала, що медика маріупольської амбулаторії, яка називає захисників України «вбивцями», звуть Лідія Бондарук.

«Пішла до неї сьогодні моя дружина укладати декларацію і тут дізналася, що вона «дружина вбивці». Оскільки лікар попросила її говорити російською, на що дружина відповіла: спілкується тільки українською, а лікар нехай говорить, як уміє. Після того медсестра, яка перебувала в той час в кабінеті, щось сказала лікарю, на що та відповіла: «Так, це дружина вбивці». Що ж, нехай пані лікар буде відома», – передала Білозерська слова воїна ЗСУ.

Інтернет-користувачі залишили під постом чимало гнівних коментарів. Люди обурилися діями лікаря, яка дозволяє собі образливі слова на адресу українських військовослужбовців і їх сімей.

Нещодавно мовний скандал спалахнув в одній зі шкіл Дніпра. Там на урок до школярів навідалися група в складі семи представників військових вищих навчальних закладів зі всієї України, які агітували учнів вступати в їхні заклади. Усі вони розмовляли російською мовою, допоки школяр не зробив їм зауваження.

До слова, в українському футболі також спалахнув гучний мовний скандал.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі бариста однієї з кав’ярень відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою та назвала місто російським. Після скандалу її звільнили.