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    Скандал у Маріуполі. Сімейна лікарка назвала дружину українського військового «женой убийцы»

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    Чоловік&nbsp;&laquo;жены убийцы&raquo;&nbsp;недавно повернувся на передову після серйозного поранення - Скандал у Маріуполі. Сімейна лікарка назвала дружину українського військового «женой убийцы»
    Чоловік «жены убийцы» недавно повернувся на передову після серйозного поранення
    Ілюстраційне фото

    Розвідник стверджує, що медики, до яких звернулась його дружина, примушували її говорити російською

    Сімейний лікар в місті Маріуполь обізвала «дружиною вбивці» пацієнтку, чоловік якої є бійцем Збройних сил України. До того ж на прийомі вона начеб-то змушувала пацієнтку говорити з нею російською мовою.

    Інформацію про це розповсюдила колишній журналіст і ветеран АТО Олена Білозерська на своїй сторінці в Facebook. За її словами, інцидент стався з дружиною її колеги-розвідника, який недавно повернувся на передову після серйозного поранення.

    Вона додала, що медика маріупольської амбулаторії, яка називає захисників України «вбивцями», звуть Лідія Бондарук.

    «Пішла до неї сьогодні моя дружина укладати декларацію і тут дізналася, що вона «дружина вбивці». Оскільки лікар попросила її говорити російською, на що дружина відповіла: спілкується тільки українською, а лікар нехай говорить, як уміє. Після того медсестра, яка перебувала в той час в кабінеті, щось сказала лікарю, на що та відповіла: «Так, це дружина вбивці». Що ж, нехай пані лікар буде відома», – передала Білозерська слова воїна ЗСУ.

    Інтернет-користувачі залишили під постом чимало гнівних коментарів. Люди обурилися діями лікаря, яка дозволяє собі образливі слова на адресу українських військовослужбовців і їх сімей.

    Нещодавно мовний скандал спалахнув в одній зі шкіл Дніпра. Там на урок до школярів навідалися група в складі семи представників військових вищих навчальних закладів зі всієї України, які агітували учнів вступати в їхні заклади. Усі вони розмовляли російською мовою, допоки школяр не зробив їм зауваження.

    До слова, в українському футболі також спалахнув гучний мовний скандал.

    Як повідомлялося раніше, у Дніпрі бариста однієї з кав’ярень відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою та назвала місто російським. Після скандалу її звільнили.

    Теги: Маріуполь АТО ЗСУ ветеран лікар скандал українська мова дружина
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