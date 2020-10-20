Роботодавці транспорту вимагають від НКЕРКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії



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Підвищення тарифу на передачу електроенергії збільшить витрати підприємств транспорту на 0,5 млрд грн на рік

Рішення НКРЕКУ підвищити тариф на транспортування електроенергії на 30% з 1 грудня завдасть великої шкоди підприємствам транспорту, які й так значно скоротили обсяги роботи через коронакризу. Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) на адресу НКРЕКУ.

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«Зростання тарифу є неприпустимим. Це призведе до катастрофічних наслідків, враховуючи, що економічна криза за підсумками першого півріччя 2020 р. серйозно зачепила транспортну галузь», — сказано у листі.

Так, за даними ФРТУ, транспортні підприємства України зменшили обсяг перевезень на 18,2% порівняно із першим півріччям 2019 року, а обсяг падіння пасажирських перевезень перевищив 30%. Водночас рівень зношення тепловозів «Укрзалізниці» склав 98,3%, а протяжність колій УЗ з простроченими капремонтами сягає 40% їх загальної довжини.

Тим часом підвищення тарифу на передачу електроенергії збільшить витрати підприємств транспорту на 0,5 млрд грн на рік. «В той час, коли транспортна інфраструктура вимагає мільярдів гривень інвестицій», — наголошується у листі.

В ФРТУ нагадують: у момент впровадження «зеленого» тарифу держава надавала зобов’язання та гарантії інвесторам. Тож саме держава має сплачувати по цих зобов’язаннях перед виробниками «зеленої» електроенергії за рахунок Держбюджету.

«Правильність такої логіки підтверджена Законом України 810-IX, відповідно до якого держава має за рахунок випуску п’ятирічних ОВДП погасити заборгованість ДП «Гарантований покупець», що утворилася станом на 1 серпня 2020 р. (22,4 млрд. грн.). А Кабмін повинен передбачити у державному бюджеті видатки на фінансову підтримку ДП «Гарантований покупець» для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел у обсязі не менше 20% виробітки», - нагадують у Федерації.

Як відомо, НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Асоціація «Укрметалургпром» заявила, що таке підвищення тарифу значно погіршить макроекономічну ситуацію в Україні, призведе до закриття підприємств на зростання кількості безробітних.

Народний депутат України Олексій Кучеренко назвав намір НКРЕКП підняти тариф «Укренерго» схемою обкрадання споживачів електроенергії. У свою чергу експерт Економічної дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що на спробу підвищити тариф «Укренерго» має жорстко відреагувати Антимонопольний комітет.