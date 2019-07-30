У Черкасах жінка з немовлям на руках вдарила ножем у спину перехожу



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Між двома жінками виникла словесна перепалка в ході якої одна завдала ножове поранення іншій

У Черкасах 27-річна жінка з немовлям на руках вдарила ножем у спину 30-річну містянку.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Черкаської області на сторінці у Facebook.

«28 липня близько сьомої години вечора патрульні прибули на черговий виклик по вулиці Симиренківська. На місці події правоохоронці виявили закривавлену 30-ти річну жінку з ножовим пораненням в спину. Поліцейські терміново надали домедичну допомогу постраждалій, після чого останню було госпіталізовано до 3-ї міської лікарні», - йдеться у повідомленні.

Зі слів очевидців, між двома містянками виникла словесна перепалка в ході якої одна завдала ножове поранення іншій. При чому під час конфлікту у нападниці на руках знаходилося грудне немовля. Свідки описали підозрювану та вказали куди вона направилась.

Зазначено, що інспектори патрулюючи прилеглу територію, неподалік місця скоєння злочину затримали схожу за описом особу. Нею виявилася 27-ми річна черкащанка.

Всі інші деталі та обставини цієї ситуації з'ясовують слідчі органи поліції.