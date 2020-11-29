У Києві таксист заснув за кермом та влетів у іншу автівку: загинула пасажирка

Пасажирка не була пристебнута паском безпеки

На Кловському узвозі зранку 28 листопада таксист заснув за кермом і скоїв ДТП. У результаті аварії загинула пасажирка.

Про це повідомив Київ Оперативний.

«Сьогодні зранку водій автомобіля Skoda заснув за кермом. Все б нічого, але це був водій таксі із пасажиркою. Його Skoda на високій швидкості в’їхала у припаркований автомобіль Subaru. Внаслідок ДТП загинула жінка-пасажирка», – йдеться у повідомленні.

У поліції підтвердили смертельну ДТП, але не уточнили чи була автівка винуватця службою таксі та чи заснув водій за кермом.

За даними поліції аварія сталася зранку, о 10-тій годині повідомлення про ДТП вже надійшло до поліції.

«Прибувши на місце події правоохоронці попередньо встановили, що 25-річний водій легковика Шкода, рухаючись Кловським узвозом, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення у попутному напрямку з припаркованим автомобілем Субару. Внаслідок ДТП 34-річна пасажирка Шкоди загинула на місці події», – повідомляє поліція.

Наразі з водієм спілкуються правоохоронці та проводять необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин та причин цієї трагічної ДТП.

За даним фактом слідчим управлінням столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.