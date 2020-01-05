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    Кримінал

    ДБР розслідує можливу причетність правоохоронця до резонансного вбивства на Херсонщині

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    ДБР розслідує можливу причетність правоохоронця до резонансного вбивства на Херсонщині

    Наразі триває досудове розслідування

    Розпочате розслідування щодо працівника одного з відділів ГУНП Нацполіції в Херсонській області, який може бути причетним до вбивства 26-річного місцевого мешканця.

    Подія трапилась в місті Каховка, Херсонської області, приблизно о шостій годині ранку, 1 січня. В результаті конфлікту один з його учасників (колишній працівник міліції) здійснив кілька пострілів у свого опонента. Від отриманих поранень потерпілий через два дні помер в лікарні, йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань.

    За інформацією місцевих мешканців, до завдання тілесних ушкоджень та вбивства потерпілого може бути причетний працівник поліції, який святкував Новий рік в одній компанії з підозрюваним у вбивстві.

    Досудове розслідування розпочато за факом можливого перевищення правоохоронцем влади або службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

    Слідчими ДБР проводиться комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події. У тому числі, буде надана правова оцінка видачі підозрюваному у вбивстві дозволу на використання зброї.

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    Як повідомлялося, у Каховці палять шини під поліцією через резонансне вбивство.

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