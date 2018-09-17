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    У Чернівцях п’яний водій врізався в дев’ять автомобілів

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    <p>За даними поліції, водій порушив вимоги дорожнього знаку і не дотримався бокового інтервалу</p> - У Чернівцях п’яний водій врізався в дев’ять автомобілів
    Фото: Патрульна поліція Чернівецької області

    За даними поліції, водій порушив вимоги дорожнього знаку і не дотримався бокового інтервалу

    Після вчиненої ДТП водій зник з місця інциденту

    У Чернівцях п’яний водій скоїв масове ДТП, в результаті якої були пошкоджені дев’ять автомобілів.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Чернівецької області на своїй сторінці у Facebook.

    Інцидент стався 17 вересня.

    «Водій автомобіля марки Lada 2107 порушив вимоги дорожнього знаку, не дотримався бокового інтервалу та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen Jetta. Водій продовжив рух та зіткнувся з автомобілями Mercedes Benz та Nisan Teana. Опісля - скоїв наїзд на паркан, а далі - на автомобіль Nissan Note», - заявили в поліції.

    Зазначається, що потім водій протаранив автомобіль Subaru Forester, внаслідок чого той зіткнувся з припаркованим автомобілем Citroen.

    Після чого водій продовжував рух та вчинив наїзд на Lada 210995-20, опісля - на Volkswagen Transporter, внаслідок чого він зіткнувся з іншим припаркованим Volkswagen Тransporter.

    «Після вчиненої ДТП водій зник з місця пригоди», - зазначили в поліції.

    Патрульні розпочали пошуки водія та знайшли його.

    Повідомляється, що під час спілкування в чоловіка помітили ознаки сп’яніння. «Результат виявився позитивний - 1.79 проміле. Також у громадянина було відсутнє водійське посвідчення», - заявили в поліції.

    На водія склали протоколи за ст.130 КупАП (керування автомобілем в стані сп’яніння), ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст.122-4 ( залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та винесли постанову за ч.2 ст. 126 КупАП ( керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом).

    Раніше повідомлялося, що у Чернівцях поліцейський автомобіль Mitsubishi Outlander скоїв смертельний наїзд на пішохода. 

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