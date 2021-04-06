У Чернівцях суд узяв під варту двох затриманих педофілів

На Буковині затримали двох чоловіків, яким інкримінують розбещення неповнолітніх, створення місця розпусти та розповсюдження дитячої порнографічної продукції

У Чернівцях суд ухвалив узяти двох педофілів під варту з можливістю внесення застави для обох.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Слідчі Чернівецького районного управління поліції повідомили 74-річному власнику квартири про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 4 статті 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і частиною 3 статті 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України.

Його 66-річному знайомому поліцейські повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 155 (Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку).

Також поліцейські звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розглянувши клопотання органів досудового розслідування, суд ухвалив узяти зловмисників під варту з можливістю внесення застави у розмірі 45,4 тисячі гривень (для 74-річного затриманого) та 113,5 тисяч гривень (для його 66-річного товариша).

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини злочинної діяльності затриманих чоловіків.