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    У Чернівцях суд узяв під варту двох затриманих педофілів

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    У Чернівцях суд узяв під варту двох затриманих педофілів - У Чернівцях суд узяв під варту двох затриманих педофілів
    У Чернівцях суд узяв під варту двох затриманих педофілів

    На Буковині затримали двох чоловіків, яким інкримінують розбещення неповнолітніх, створення місця розпусти та розповсюдження дитячої порнографічної продукції

    У Чернівцях суд ухвалив узяти двох педофілів під варту з можливістю внесення застави для обох.

    Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Слідчі Чернівецького районного управління поліції повідомили 74-річному власнику квартири про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 4 статті 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і частиною 3 статті 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України.

    Його 66-річному знайомому поліцейські повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 155 (Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку).

    Також поліцейські звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Розглянувши клопотання органів досудового розслідування, суд ухвалив узяти зловмисників під варту з можливістю внесення застави у розмірі 45,4 тисячі гривень (для 74-річного затриманого) та 113,5 тисяч гривень (для його 66-річного товариша).

    Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини злочинної діяльності затриманих чоловіків.

    Теги: суд розслідування Чернівці
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