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    У Чернівцях вихователька вчила дітей робити їй масаж

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    У Чернівцях вихователька вчила дітей робити їй масаж

    Мама одного з вихованців запитала в соцмережі, як їй необхідно вчинити в даному випадку

    У Чернівцях в дитячому саду розгорівся скандал через виховательки, яка навчала дітей робити їй масаж.

    Про це у Facebook написала одна з мам вихованців Наталія Барабанова-Грекаловська.

    За її словами, педагог дозволяла дітям робити собі масаж в якості заохочення. Жінка запитала ради, що їй необхідно робити в даному випадку - поговорити з вихователем або повідомити адміністрацію дошкільної установи.

    У коментарях під постом деякі батьки вважають, що в цьому немає нічого страшного і такі ігри зближують, а також дозволяють налагодити контакт дитини з вихователем.

    Також було й інша думка, деякі коментатори сказали, що така поведінка виховательки недопустима і необхідно повідомити в поліцію, оскільки це може спровокувати дитячі травми.

    Нагадаємо, що нещодавно в Києві поліція викрила нелегальний дитячий садок, в якому знаходилося одинадцять дітей.

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