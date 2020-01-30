У Чернівцях вихователька вчила дітей робити їй масаж



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Мама одного з вихованців запитала в соцмережі, як їй необхідно вчинити в даному випадку

У Чернівцях в дитячому саду розгорівся скандал через виховательки, яка навчала дітей робити їй масаж.

Про це у Facebook написала одна з мам вихованців Наталія Барабанова-Грекаловська.

За її словами, педагог дозволяла дітям робити собі масаж в якості заохочення. Жінка запитала ради, що їй необхідно робити в даному випадку - поговорити з вихователем або повідомити адміністрацію дошкільної установи.

У коментарях під постом деякі батьки вважають, що в цьому немає нічого страшного і такі ігри зближують, а також дозволяють налагодити контакт дитини з вихователем.

Також було й інша думка, деякі коментатори сказали, що така поведінка виховательки недопустима і необхідно повідомити в поліцію, оскільки це може спровокувати дитячі травми.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві поліція викрила нелегальний дитячий садок, в якому знаходилося одинадцять дітей.