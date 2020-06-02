Децентралізація по-новому. Вже створені громади просять Зеленського схаменутися



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Президента просять не допустити ліквідацію понад 100 ОТГ

Зеленського просять не допустити ліквідацію понад 100 ОТГ

З’явилась петиція з вимогою не допустити ліквідацію об'єднаних територіальних громад. Вона має набрати 25 тисяч голосів, щоб її розглянули.

Петиція опублікована на сайті президента України.

Асоціація ОТГ звернулась до глави держави з наполегливою вимогою дослухатись голосу тисяч мешканців об’єднаних територіальних громад і зберегти ОТГ, які пройшли демократичний шлях добровільного об’єднання, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

«Переважна більшість ОТГ виступає категорично проти їх примусового приєднання до інших громад. При цьому, більша частина з них мають середній та високий рівень спроможності, забезпечують належний рівень надання послуг, проводять значну проєктну діяльність, але політичні чи бізнесові впливи прагнуть їх ліквідації та приєднанню до міст чи ще не об’єднаних громад. Не можна руйнувати довіру до держави, нехтувати такою великою цінністю як добровільне волевиявлення людей до самостійного формування сприятливого середовища життєдіяльності через об’єднання громад, щоб не знищити ініціативу на багато років вперед. Такий несправедливий підхід до формування перспективних планів, які знищують діючі ОТГ, призводить до соціальної напруги, протестів, втрати довіри до держави», - йдеться у тексті петиції.

Поки що її підтримали 311 українців, а до завершення голосування зосталося 88 днів.

Якщо петиція не набере необхідних 25 тисяч голосів, президент її розглядати не буде.

До слова, Кабмін затвердив перспективний план формування територій громад Черкаської області.

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