У черзі на блокпосту у Василівці померло 10 людей 

Окупанти по кілька діб тримають на спеці охочих евакуюватися

У тимчасово окупованій Василівці Запорізької області на російському блокпосту померли 10 людей. Вони стояли в черзі на евакуацію на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Кількість смертей зросла і дійшла до 10. Це ті, хто не дочекався евакуації», – заявив міський голова.

Він зазначив, що у Василівці на блокпосту залишається понад тисяча автомобілів, які чекають евакуації. За його словами, нещодавно до місцевої лікарні доставили немовля з тепловим ударом, оскільки окупанти два дні не пропускали авто.

Варто зазначити, що через Василівку на підконтрольну Україні територію їдуть жителі Бердянського, Василівського, Мелітопольського районів Запорізької області, а також Херсонської та Донецької областей.

Нагадаємо, наразі у окупованому Мелітополі залишається приблизно 60 тис. людей. При цьому окупанти створюють перешкоди для виїзду жителів міста, аби використати їх як «живий щит» та забезпечити проведення псевдореферендуму.

Як раніше стало відомо, у Василівці на Запоріжжі щодня росте черга на виїзд з окупованої території, бо росіяни пропускають від 20 до 150 машин на день (приблизно 500 людей), коли попит на виїзд значно більший.