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️Влада Запоріжжя повідомила, куди влучив ворог під час нічного удару 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 08:59 glavcom.ua
️Влада Запоріжжя повідомила, куди влучив ворог під час нічного удару 
На щастя, обійшлося без постраждалих  
Офіс президента

Окупанти обстріляли інфраструктурний об‘єкт  

Під час нічної атаки по передмістю Запоріжжя російські окупанти поцілили в об‘єкт інфраструктури. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв. 

«Сьогодні вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об‘єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. У результаті ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання. На щастя постраждалих немає», – зазначив він. 

Куртєв закликав містян обов‘язково реагувати на усі сповіщення про повітряну небезпеку. 

«Не забувайте, що учора вранці під час тривоги у місті сталося два прильоти. Бережіть себе та своїх рідних», – наголосив в.о. мера.

Як відомо, приблизно о 01:39 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Після цього у регіоні пролунали вибухи. Мешканці області повідомляли, що чули звуки чотирьох потужних «прильоти». За інформацією місцевої влади, кілька ракет влучили по передмістю Запоріжжя. 

Як відомо, окупанти нарощують сили на двох напрямках: Запорізькому та Херсонському.

Нагадаємо, триває 162-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує основні зусилля на сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів. Продовжує бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України. 

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Теги: обстріл Запоріжжя

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