️Влада Запоріжжя повідомила, куди влучив ворог під час нічного удару 

Окупанти обстріляли інфраструктурний об‘єкт

Під час нічної атаки по передмістю Запоріжжя російські окупанти поцілили в об‘єкт інфраструктури. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

«Сьогодні вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об‘єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. У результаті ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання. На щастя постраждалих немає», – зазначив він.

Куртєв закликав містян обов‘язково реагувати на усі сповіщення про повітряну небезпеку.

«Не забувайте, що учора вранці під час тривоги у місті сталося два прильоти. Бережіть себе та своїх рідних», – наголосив в.о. мера.

Як відомо, приблизно о 01:39 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Після цього у регіоні пролунали вибухи. Мешканці області повідомляли, що чули звуки чотирьох потужних «прильоти». За інформацією місцевої влади, кілька ракет влучили по передмістю Запоріжжя.

Як відомо, окупанти нарощують сили на двох напрямках: Запорізькому та Херсонському.

Нагадаємо, триває 162-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує основні зусилля на сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів. Продовжує бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.