Окупанти блокують виїзд на Запоріжжі: люди вмирають у черзі

Рашисти тримають п’ять тисяч людей на блокпосту

У Василівці на Запоріжжі щодня росте черга на виїзд з окупованої території, бо росіяни пропускають від 20 до 150 машин на день (приблизно 500 людей), коли попит на виїзд значно більший. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Представники української влади зверталися до міноборони РФ з проханням організувати коридор для евакуації. Але рашисти кажуть, що охочих виїхати на підконтрольну Україні територію немає.

«Є зовсім жахливі речі, коли рашисти підходять до наших людей і кажуть: «Якщо хтось з тяжкохворих хоче тут підняти мітинг, то можемо пристрелити просто зараз у посадці», – сказав він.

Через це в черзі на виїзд вже померло п'ятеро людей.

До слова, вороги не вперше не випускають українців з окупованої території. Наприклад, у травні повідомлялося, що окупанти блокують проїзд до Запоріжжя сотень автівок із людьми (фото, відео).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти влаштували терор в одному із сіл Херсонщини. Після призначення «головою» Любимівської громади на Херсонщині гауляйтера Андрія Штепи в селі Василівка почався терор.

Перед цим на Запоріжжі кадировці напали на блокпост з іншими окупантами.

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