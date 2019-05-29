У четвер західні, північні області та Вінничину заллє дощами з грозами (карта)
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За даним синоптика Наталки Діденко, під час гроз можливі локальні шквали та град
Хвиля на холодному атмосферному фронті (див. карту) у четвер, 30 травня, спричинить дощі та грози у західних областях України, у північній частині та на Вінниччині. Про це написала синоптик Наталка Діденко у Faceebook.
«Цей фронт пов`язаний із далеким північним циклоном, який примостився аж на «хвостику» Скандинавії», - пояснила синоптик.
Вона додала, що під час гроз можливі локальні шквали та град.
За даними синоптика, східні області, південна частина та більшість центральних областей втримаються серед сонця та спеки.
Температура повітря у четвер протягом дня досягне +25+32 градусів.
На Заході похолодає до +17+23 градусів.
У Києві 30-го травня дощ та гроза більш ймовірні у другій половині дня, максимальна температура повітря становитиме +27 градусів.