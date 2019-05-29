У четвер західні, північні області та Вінничину заллє дощами з грозами (карта)



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За даним синоптика Наталки Діденко, під час гроз можливі локальні шквали та град

Хвиля на холодному атмосферному фронті (див. карту) у четвер, 30 травня, спричинить дощі та грози у західних областях України, у північній частині та на Вінниччині. Про це написала синоптик Наталка Діденко у Faceebook.

«Цей фронт пов`язаний із далеким північним циклоном, який примостився аж на «хвостику» Скандинавії», - пояснила синоптик.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Вона додала, що під час гроз можливі локальні шквали та град.

За даними синоптика, східні області, південна частина та більшість центральних областей втримаються серед сонця та спеки.

Температура повітря у четвер протягом дня досягне +25+32 градусів.

На Заході похолодає до +17+23 градусів.

У Києві 30-го травня дощ та гроза більш ймовірні у другій половині дня, максимальна температура повітря становитиме +27 градусів.