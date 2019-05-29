Частину України сьогодні накриють грозові дощі та шквали



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Літню спеку в Україні будуть супроводжувати грозові дощі

У Києві в середу без опадів, температура вдень 25-27°

Сьогодні, 29 травня, у західних областях України пройдуть грозові дощ, температура вдень 24-29°. На решті території мінлива хмарність.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У західній частині хмарна погода; грозові дощі, місцями значні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 12-15°, вдень 18-23°. На решті території мінлива хмарність; без опадів; вітер південно-східний, 7-12 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у південних та східних областях місцями 30-32°», - йдеться у повідомленні.

У Києві в середу без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 25-27° на Київщині - 24-29°.

Раніше повідомлялося, що в середу у більшості областей буде спекотно і вітряно.