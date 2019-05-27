Синоптики зробили прогноз на перші дні літа



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До кінця тижня в Україні очікуються дощі та грози

У вівторок, 28 травня, в західних областях України очікуються грози, подекуди град, на Закарпатті та в Карпатах - значні дощі; вдень на Правобережжі пориви вітру 15-20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

На решті території України 28 травня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

У Києві та області опадів не очікується, Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура у столиці вночі 15-17°, вдень 26-28°, в області - вночі 12-17°, вдень 24-29°.

29-30 травня синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність. Вдень 30 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях, на Київщині та місцями на Чернігівщині - короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території країни без опадів.

Вітер південно-східний, 30 травня у західних областях північно-західний, 7-12 м/с. Температура у західних та Житомирській областях вночі 10-15° вдень 19-24° (30 травня на крайньому заході 16-18°), на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°, у східних, Дніпропетровській областях, місцями і на півдні країни 30-33°.

У столиці та області 29-30 травня прогнозується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 30 травня коткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

31 травня - 1 червня у східних, південних та Дніпропетровській областях - без опадів, температура вночі 13-19°, вдень 26-32°. У західних областях - невеликі короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 8-14°, вдень 16-22°. На решті території короткочасні грозові дощі (вночі 31 травня переважно без опадів); температура вночі 11-17°, вдень 31 травня 23-29°, 1 червня 20-26°.

У Києві та області - короткочасні грозові дощі (вночі 31 травня переважно без опадів). Температура вночі 12-17°, вдень 31 травня 23-28°, 1 червня 20-25°.

2-3 червня в західних, більшості північних та місцями центральних, 4-5 червня у північних та центральних, та 6 червня в західних областях синоптики обіцяють короткочасні дощі, грози, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 10-17°, в західних областях 7-13°; вдень 20-26°, 2 червня на заході 15-21°, у південних та східних областях до 29°.