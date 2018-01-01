У Чигирині протестувальники напали на журналістів

Редакція газети «Чигиринські вісті» звернулася із заявами до поліції

У Чигирині Черкаської області на журналістів районної газети «Чигиринські вісті» скоїли напад учасники акції протесту проти будівництва птахокомплексу, які перекривали центральну дорогу старовинного козацького міста. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України. Резонансна подія сталася 12 січня на розі вулиць Богдана



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У Чигирині активісти протестують проти будівництва птахокомплексу

Редакція газети «Чигиринські вісті» звернулася із заявами до поліції

У Чигирині Черкаської області на журналістів районної газети «Чигиринські вісті» скоїли напад учасники акції протесту проти будівництва птахокомплексу, які перекривали центральну дорогу старовинного козацького міста. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

Резонансна подія сталася 12 січня на розі вулиць Богдана Хмельницького та Гетьманської у Чигирині.

Власкор «Чигиринських вістей» Світлана Гречанюк-Самойлова розповіла: «Тут чимала група людей, які називали себе в тому числі Чигиринською районною народною радою, курсували впоперек головної магістралі міста й перешкоджали руху автотранспорту. Несподівано кілька жінок-мітингарів наблизилися до мене, хватали за руки, штурхали, ганьбили. Поряд стояли поліцейські на чолі з начальником відділення, проте вони не одразу зупинили жінок, які перешкоджали мені виконувати журналістську й депутатську роботу (Світлана Гречанюк-Самойлова — депутат Чигиринської міської ради. – Ред.). Натомість один із поліцейських дочекався кінця штурханини, потім підійшов до мене й одвів на інший бік перехрестя, цим нібито зупинив конфлікт. Я мусила скоритися законній вимозі стража порядку».

Дісталося й головному редактору «Чигиринських вістей» Наталії Лебеденко, її дочці Тетяні, кореспонденту того ж видання, малим онукам. Знервовані протестувальники помітили їх у маршрутці, що не могла проїхати заблокованою дорогою, зупинили автобус і намагалися витягти журналістів, погрожували розправою. Тетяну Лебеденко вдарили в обличчя, неповнолітньому Данилу викручували руки, злякали малолітню Ангеліну. На захист медійників стали лише пасажири автобуса.

Журналісти ТОВ «Редакція газети «Чигиринські вісті» Наталія Лебеденко, Світлана Гречанюк-Самойлова та Тетяна Лебеденко звернулися з заявами про вчинення протиправних дій до Чигиринського відділення поліції. Газетярі розцінюють ці вчинки не лише як перешкоджання журналістській діяльності, а й посягання на професійну честь і гідність.