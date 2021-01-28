У Чорне море зайшов американський есмінець

Есмінець USS Porter став третім американським кораблем, який увійшов у Чорне море останніми днями

Есмінець Військово-морських сил США USS Porter ввечері 28 січня увійшов у води Чорного моря.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

«У відповідь на незаконну анексію українського Криму Росією і тривале нарощування військової потужності в Чорному морі Північноатлантичний альянс збільшив свою оборонну присутність в регіоні і як і раніше твердо прихильний гарантуванню безпеки Чорного моря», – йдеться в заяві офіційного представника НАТО Оані Лунгеску.

Як зазначили в Альянсі, есмінець USS Porter став третім американським кораблем, який увійшов у Чорне море останніми днями.

Він приєднався до есмінця з керованими ракетами USS Donald Cook та заправника USNS Laramie.

Напередодні повідомлялося, що американський есмінець Donald Cook зайшов в акваторію Чорного моря.

До слова, в Одесі розпочала роботу конференція з планування українсько-американського навчання Sea Breeze-2021.

Навчання серії Sea Breeze – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.