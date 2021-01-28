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    У Чорне море зайшов американський есмінець

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    У Чорне море зайшов американський есмінець - У Чорне море зайшов американський есмінець
    У Чорне море зайшов американський есмінець

    Есмінець USS Porter став третім американським кораблем, який увійшов у Чорне море останніми днями

    Есмінець Військово-морських сил США USS Porter ввечері 28 січня увійшов у води Чорного моря.

    Про це повідомила пресслужба НАТО.

    «У відповідь на незаконну анексію українського Криму Росією і тривале нарощування військової потужності в Чорному морі Північноатлантичний альянс збільшив свою оборонну присутність в регіоні і як і раніше твердо прихильний гарантуванню безпеки Чорного моря», – йдеться в заяві офіційного представника НАТО Оані Лунгеску.

    Як зазначили в Альянсі, есмінець USS Porter став третім американським кораблем, який увійшов у Чорне море останніми днями.

    Він приєднався до есмінця з керованими ракетами USS Donald Cook та заправника USNS Laramie.

    Напередодні повідомлялося, що американський есмінець Donald Cook зайшов в акваторію Чорного моря.

    До слова, в Одесі розпочала роботу конференція з планування українсько-американського навчання Sea Breeze-2021.

    Навчання серії Sea Breeze – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

    Теги: Чорне море США НАТО Міноборони море
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