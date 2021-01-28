Байден припинив продаж зброї Саудівській Аравії і ОАЕ

Байден заморозив операції з продажу зброї Ер-Ріяду та Абу-Дабі, ухвалені за президентства Дональда Трампа

Адміністрація президента США Джо Байдена призупинила виконання ряду угод із продажу озброєння в інші країни.

Про це агентству ТАСС повідомили в Держдепартаменті США.

У відомстві пояснили, що «призупинено виконання деяких незавершених поставок і угод в сфері оборони».

Держдеп пояснює це необхідністю «дати можливість новому керівництву провести оцінки» таких транзакцій, що є звичайною процедурою під час початку роботи нової адміністрації.

Так Держдепартамент пояснив публікацію The Wall Street Journal, що повідомила з посиланням на джерела, що адміністрація Байдена призупиняє продаж озброєнь Саудівській Аравії і Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Зокрема, мова йшла про високоточні боєприпаси для Ер-Ріяда і винищувачів п'ятого покоління F-35 для ОАЕ.

Раніше член команди Байдена, держсекретар США Ентоні Блінкен в ході слухань з приводу своєї кандидатури на цей пост підтримав поставки американських озброєнь в Україну після інавгурації.

У грудні 2020 року повідомлялося, що поставки озброєнь США в Україну стали рекордними. Так, за минулий рік Вашингтон продав Києву зброю на суму в 510,5 мільйона доларів, що майже в два рази перевищує суми за 2019 рік.

26 січня Сенат США офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря.

За каденції президента США Барака Обами Блінкен працював радником з питань національної безпеки тодішнього віцепрезидента Джо Байдена. Також Блінкен входив до команди Байдена, коли нинішній президент очолював комітет із закордонних справ Сенату.

Призначення Ентоні Блінкена підтримали представники обох партій, але майже половина республіканців проголосувала проти його кандидатури.

На слуханнях у профільному комітеті Сенату 19 січня Блінкен продемонстрував відмінне від представників попередньої адміністрації бачення пріоритетів зовнішньої політики США.

Він закликав покладатися на співпрацю з традиційними американськими союзниками та міжнародними інституціями, щоб допомогти США подолати виклики, серед яких дипломат назвав пандемію коронавірусної інфекції, зростання впливу авторитарних держав та інші загрози глобальній стабільності.

Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження. Також він повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою.

Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.