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У Чорнобильській зоні зафіксовано незвичайного хижака (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Чорнобильській зоні зафіксовано незвичайного хижака (фото)
Шакал схожий на вовка
фото з відкритих джерел

Цей новий гість – тимчасовий чи вже назавжди? Поки невідомо

У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували появу великого хижого ссавця – шакала. Цей родич вовка є новим і незвичайним мешканцем для Полісся.

Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Скільки саме зараз перебуває тварин на цій локації, наразі невідомо.

«У нас цікава новина: на території Чорнобильського заповідника (в околицях Луб’янки) помічено новий для Полісся вид великих хижих ссавців – шакал. Це тварина з сімейства псових, представник роду вовків. Він і схожий на вовка, проте голова не така лобаста, морда вужча, більш загострена, та й розміри менші. Є падальником, активно адаптується до антропогенного ландшафту, завдяки чому на початку ХХІ століття розширив свій ареал. І, як бачимо, аж до зони відчуження», – розповіли в пресслужбі.

Шакалячі сліди й раніше помічали у заповіднику. Тепер помітили і самого хижака
Шакалячі сліди й раніше помічали у заповіднику. Тепер помітили і самого хижака
фото Сергій Жила

У Заповіднику додали, що у більшості народів образ шакала – негативний, оскільки він уособлює боягузтво, нахабність, злодійкуватість і навіть підлість. Однак для природи – це ще один вид тварин, що має право на життя, особливо, якщо сам його активно виборює.

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«Інша справа, як з часом поведе себе популяція цього хижака (якщо він зуміє закріпитись і розмножитись на заповідній території)? Кому стане конкурентом чи загрозою? Шакалячі сліди й раніше були помічені в заповіднику. Лапа цієї тварини компактна, а між подушечками майже нема проміжків. Тепер спостерігали і самого хижака. Цей новий гість – тимчасовий чи вже назавжди? Поки невідомо», – додали в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобильському заповіднику на Київщині помітили рідкісного сичика-горобця – найменшу сову фауни України. Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник та оприлюднив фото. 

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До слова, у національному природному парку «Тузлівські лимани» (Одеська область) вперше народилися майже дві сотні рідкісних рожевих фламінго, яких також називають «феніксами».

Теги: Чорнобильська зона тварини Заповідники

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