Укрзалізниця розробить нові правила перевезення тварин у поїздах

Днями мережу сколихнув допис про те, що військовослужбовець змушений був їхати в тамбурі потяга через службового собаку

Буде оновлено деякі застарілі пункти правил проїзду в поїздах, аби вони стали більш інклюзивними для людей із тваринами

Організація порятунку тварин і довкілля UAnimals разом з Укрзалізницею напрацює оновлені правила перевезення тварин у потягах. Про це повідомили на сторінці UAnimals в Instagram.

«Спільно оновимо деякі застарілі пункти правил проїзду в поїздах, аби вони стали більш інклюзивними для людей із тваринами. Організуємо соціальну кампанію, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами», – підкреслили в дописі.

Нагадаємо, днями мережу сколихнув допис про те, що військовослужбовець Нацгвардії на ім'я Валерій дорогою від Києва до Чернігова змушений був їхати в тамбурі потяга, бо йому не дозволили зайняти своє місце згідно з придбаним квитком через службового собаку лабрадора, який був із ним. За правилами «Укрзалізниці» лише викуплене купе дає підставу для проїзду з собакою, вищою за 45 сантиметрів.

Історія набула розголосу і її прокоментувала «Укрзалізниця». Зокрема, якими правилами керуються залізничники:

Собаки великих порід (вище ніж 45 см у холці) за наявності намордника та повідка (ланцюжка або ремінної прив’язки) перевозяться в окремому купе купейного вагона не більше двох особин. При цьому пасажир зобов’язаний оплатити вартість проїзних документів за кількістю незайнятих місць у купе за повним тарифом.

Пасажир має право перевозити при собі дрібних кімнатних тварин, які не створюють загрозу оточуючим (собак малих порід, котів, птахів тощо), у поїздах та вагонах усіх категорій (крім вагонів типів «СВ» та «М») у спеціальних засобах для перевезення (контейнер, переноска тощо).

У регіональних поїздах собаки великих порід (вище ніж 45 см у холці) перевозяться в крайніх тамбурах першого й останнього вагонів під наглядом супровідника. Собаки великих порід (вище ніж 45 см у холці, не більше одного) перевозяться за наявності намордника та повідка (ланцюжка або ремінної прив’язки).

Дівчина, яка поділилася цією історією, опублікувала переписку з «Укрзалізницею», де представники компанії заявили, що усвідомлюють застарілість цих правил, і що їх необхідно оновлювати. Проте це не швидкий процес і над ним вже працюють.

До слова, згодом з'явилися нові подробиці гучної історії про військового з лабрадором.