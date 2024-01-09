У Чорнобильському заповіднику знайдено найменшу сову фауни України
Найменша сова внесена до Червоної книги України
У Чорнобильському заповіднику на Київщині помітили рідкісного сичика-горобця – найменшу сову фауни України. Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник та оприлюднив фото.
«Довжина тіла сичика-горобця – 15-17 см з пір’ям, а вага і зовсім смішна – 50-77 грамів», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розмір не заважає птаху успішно полювати на дрібних гризунів і не менш дрібних птахів.
На заповідній території відомо про 39 місць перебування сичика. Загальна чисельність цієї мініатюрної сови може сягати 50-60 пар.
Нагадаємо, біля української станції «Академік Вернадський» народилися пташенята домініканських мартинів і полярних крячків.
Як повідомлялося, неподалік станції «Академік Вернадський» з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів.
До слова, у національному природному парку «Тузлівські лимани» (Одеська область) вперше народилися майже дві сотні рідкісних рожевих фламінго, яких також називають «феніксами».
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