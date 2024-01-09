У Чорнобильському заповіднику знайдено найменшу сову фауни України

Найменша сова внесена до Червоної книги України

У Чорнобильському заповіднику на Київщині помітили рідкісного сичика-горобця – найменшу сову фауни України. Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник та оприлюднив фото.

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«Довжина тіла сичика-горобця – 15-17 см з пір’ям, а вага і зовсім смішна – 50-77 грамів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розмір не заважає птаху успішно полювати на дрібних гризунів і не менш дрібних птахів.

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На заповідній території відомо про 39 місць перебування сичика. Загальна чисельність цієї мініатюрної сови може сягати 50-60 пар.

Сичик-горобець (Glaucidium passerinum) – рідкісний гніздуючий птах Чорнобильського заповідника. Це найменша сова в Україні, яка мешкає в Лісовій зоні України та Карпатах. Птах внесений до Червоної книги України.

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Як повідомлялося, неподалік станції «Академік Вернадський» з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів.

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