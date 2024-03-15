Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вбивство кота збурило суспільство у Туреччині: як покарали винного

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вбивство кота збурило суспільство у Туреччині: як покарали винного
Кота Ероса турок забив до смерті у ліфті
фото із відкритих джерел

Чоловік на ім'я Ібрагім Келоглан був засуджений до рекордного для Туреччини тюремного терміну за вбивство кота на прізвисько Ерос

У Туреччині після вбивства кота Ероса відбулися масові протести, а винуватець злочину отримав рекордний для республіки тюремний термін за смерть тварини. Як пишуть турецькі ЗМІ, у справу навіть втрутився президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.

Як пише турецька газета Hurriyet, вбивство сталося 1 січня в одному із житлових комплексів у стамбульському районі Башакшехір. Ерос був бездомним котом, якого мешканці вважали спільним та підгодовували. Мешканців багатоповерхового будинку вразила новина про вбивство кота – чоловік забив його до смерті біля ліфта, все, що сталося, потрапило на відео. Незабаром стала відома й особистість зловмисника. Ним виявився мешканець цього ж будинку Ібрагім Келоглан.

Люди у Стамбулі вийшли на протест проти рішення суду щодо чоловіка, який вбив кота
Люди у Стамбулі вийшли на протест проти рішення суду щодо чоловіка, який вбив кота

Любов до кішок є важливою частиною самоідентифікації для турків, і особливо жителів Стамбула. Запис із камер відеоспостереження швидко поширився в інтернеті. Пролунала різка реакція – зоозахисники вимагали покарання для живодера, і Келоглан був затриманий, а справу розглянув суд.

У суді Келоглан розповів, що вбив Ероса, піддавшись «хвилинному нападу гніву». Він не пояснив, чим був викликаний цей спалах гніву. Він запевнив суддів, що прийшовши до тями, дуже засмучувався через те, що здійснив. Щоб загладити свою провину, він годував бездомних тварин і зробив щедру пожертву котячому притулку. 

Ібрагіма Келоглана засудили за вбивство тварини
Ібрагіма Келоглана засудили за вбивство тварини

За даними ЗМІ, спочатку суд визнав його винним і засудив до 1,5 року в'язниці, але Келоглан незабаром опинився на волі – за поведінку термін замінили на умовний. Сусіди чоловіка, дізнавшись про це, влаштували акції протесту, до них приєдналися небайдужі громадяни та зоозахисники. Майже вся країна обговорювала справу Ероса – навіть Реджеп Ердоган у розмові з міністром юстиції поставив питання без відповіді: «Як таке взагалі можливо?». Після громадського резонансу справу Келоглан знову повернули до суду, де чоловіка повторно засудили, але вже до 2,5 року в'язниці, що є рекордним покаранням за вбивство тварини.

Раніше стало відомо, що український військовий Владислав Журавель приручив кажана й тепер опікується ним. Про це військовий розповідає у своєму блозі у X (twitter).

Журавель розповів, що кажан з'явився у нього абсолютно випадково: «Йду вночі в туалет і раптово ультразвук б'є в мої пошкоджені барабанні перетинки. Паніка і розуміння що кажан. Повезло обом: він живий і цілий, а я із сухими штанями (реально, як в якомусь фільмі жахів). Лишу собі до весни». Військовий оприлюднив безліч відео, на яких він годує, гладить кажана, та робить йому «СПА-процедури»: розчісує кажана зубною щіткою.

Читайте також: Кіт став зіркою політичного ток-шоу (відео)
Теги: Туреччина вбивство Стамбул смерть тварини президент чоловік відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За результатами саміту учасники мають прийняти спільну декларацію
Зеленський візьме участь у саміті G7 на річницю повномасштабної війни
20 лютого, 21:37
Унаслідок ворожої атаки в Дніпрі постраждали вісім людей
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
23 лютого, 06:52
Юлія Навальна опублікувала звернення до чоловіка в день його поховання
Навальна щемливо звернулася до чоловіка у день його похорон
1 березня, 16:01
За словами віцепрезидентки Сполучених Штатів, є двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу США
Зеленський зустрівся із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс: головні теми розмови
17 лютого, 17:50
На Дніпропетровщині понівечені 10 житлових будинків
РФ атакувала «Пункт незламності» на Херсонщині, обстріл ліцею на Харківщині: ситуація в регіонах
20 лютого, 10:15
У Стамбулі у березін відбудуться вибори
На посаду мера Стамбула балотуватиметься рекордна кількість кандидатів
23 лютого, 14:56
Зеленський пожартував про дзвінок Путіна
Зеленський іронічно пожартував про дзвінок Путіна
25 лютого, 18:29
Видання наголошує, що оскільки чеська система освіти відрізняється від української, на думку експертів, українським учням необхідно якомога краще в неї інтегруватися
Чехія виділить 52 тис. євро для підтримки українських студентів у навчанні
4 березня, 19:32
Ігор Поляков був командиром танкового екіпажу, ефективно боронячи Харків під час повномасштабного вторгнення
Воював з окупантами з 2015 року. Згадаймо Ігоря Полякова
11 березня, 09:00

Соціум

Знищення корвета «Сергій Котов»: британська розвідка назвала наслідки для керівництва флоту РФ
Знищення корвета «Сергій Котов»: британська розвідка назвала наслідки для керівництва флоту РФ
Вбивство кота збурило суспільство у Туреччині: як покарали винного
Вбивство кота збурило суспільство у Туреччині: як покарали винного
У Південній Кореї скасовано балет за участю російської танцівниці Захарової родом з України
У Південній Кореї скасовано балет за участю російської танцівниці Захарової родом з України
Білгород і Курськ: легіон «Свобода Росії» повідомив результати дії гуманітарного коридору
Білгород і Курськ: легіон «Свобода Росії» повідомив результати дії гуманітарного коридору
У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод (відео)
У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод (відео)
Сайти-двійники, які зникають. Аналітики виявили нові методи російської дезінформації
Сайти-двійники, які зникають. Аналітики виявили нові методи російської дезінформації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Кім Чен Ин покерував «наймогутнішим у світі танком»
35K
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
12K
Білий дім прокоментував пропозицію спікера Джонсона надати Україні позику замість допомоги
9918
Боррель різко відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»
6885
Анатомія зради. Репортаж з колонії для колаборантів
6761
Нацбанк знизив облікову ставку, Порошенко програв суд. Головне за 14 березня

Новини

Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Сьогодні, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
Вчора, 21:42
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Вчора, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua