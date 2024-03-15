Вбивство кота збурило суспільство у Туреччині: як покарали винного

Чоловік на ім'я Ібрагім Келоглан був засуджений до рекордного для Туреччини тюремного терміну за вбивство кота на прізвисько Ерос

У Туреччині після вбивства кота Ероса відбулися масові протести, а винуватець злочину отримав рекордний для республіки тюремний термін за смерть тварини. Як пишуть турецькі ЗМІ, у справу навіть втрутився президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.

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Як пише турецька газета Hurriyet, вбивство сталося 1 січня в одному із житлових комплексів у стамбульському районі Башакшехір. Ерос був бездомним котом, якого мешканці вважали спільним та підгодовували. Мешканців багатоповерхового будинку вразила новина про вбивство кота – чоловік забив його до смерті біля ліфта, все, що сталося, потрапило на відео. Незабаром стала відома й особистість зловмисника. Ним виявився мешканець цього ж будинку Ібрагім Келоглан.

Люди у Стамбулі вийшли на протест проти рішення суду щодо чоловіка, який вбив кота

Любов до кішок є важливою частиною самоідентифікації для турків, і особливо жителів Стамбула. Запис із камер відеоспостереження швидко поширився в інтернеті. Пролунала різка реакція – зоозахисники вимагали покарання для живодера, і Келоглан був затриманий, а справу розглянув суд.

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У суді Келоглан розповів, що вбив Ероса, піддавшись «хвилинному нападу гніву». Він не пояснив, чим був викликаний цей спалах гніву. Він запевнив суддів, що прийшовши до тями, дуже засмучувався через те, що здійснив. Щоб загладити свою провину, він годував бездомних тварин і зробив щедру пожертву котячому притулку.

Ібрагіма Келоглана засудили за вбивство тварини

За даними ЗМІ, спочатку суд визнав його винним і засудив до 1,5 року в'язниці, але Келоглан незабаром опинився на волі – за поведінку термін замінили на умовний. Сусіди чоловіка, дізнавшись про це, влаштували акції протесту, до них приєдналися небайдужі громадяни та зоозахисники. Майже вся країна обговорювала справу Ероса – навіть Реджеп Ердоган у розмові з міністром юстиції поставив питання без відповіді: «Як таке взагалі можливо?». Після громадського резонансу справу Келоглан знову повернули до суду, де чоловіка повторно засудили, але вже до 2,5 року в'язниці, що є рекордним покаранням за вбивство тварини.

Раніше стало відомо, що український військовий Владислав Журавель приручив кажана й тепер опікується ним. Про це військовий розповідає у своєму блозі у X (twitter).

Журавель розповів, що кажан з'явився у нього абсолютно випадково: «Йду вночі в туалет і раптово ультразвук б'є в мої пошкоджені барабанні перетинки. Паніка і розуміння що кажан. Повезло обом: він живий і цілий, а я із сухими штанями (реально, як в якомусь фільмі жахів). Лишу собі до весни». Військовий оприлюднив безліч відео, на яких він годує, гладить кажана, та робить йому «СПА-процедури»: розчісує кажана зубною щіткою.