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У заповіднику на Одещині народилося майже 200 рідкісних «феніксів»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У заповіднику на Одещині народилося майже 200 рідкісних «феніксів»
Фламінго під час війни вивели на Одещині 192 пташеняти
фото з відкритих джерел

Птахи загніздилися на межі великих Тузлівських лиманів

У національному природному парку «Тузлівські лимани» (Одеська область) вперше народилися майже дві сотні рідкісних рожевих фламінго, яких також називають «феніксами». Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. 

«Вперше в Україні фламінго в кількості 570 дорослих птахів у воєнний час вирішили прожити з весни до осені на Тузлівських лиманах і привести малят», – каже фахівець. 

За його словами, раніше, у 2017 році, фламінго вже намагалися сформувати колонію в Україні. Зокрема, у Херсонської області на озері Чурюк, неподалік Криму. Однак вивели вони тоді лише трьох пташенят, доля яких наразі невідома. 

Вчений зазначає, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну птахи покинули тимчасово окуповану Херсонщину та перебралися до заповідника на Одещині. 

«Вперше птахи великою зграєю з'явилися у нас у 2021 році. У тому році, коли на основних колоніях фламінго у Туреччині на озері ТУЗ загинула велика кількість пташенят і дорослих птахів... І ось у квітні 2023-го фламінго з'явилися у нашому нацпарку, а в травні одразу вибрали місце для гніздування на узбережжі лиману Бурнас біля села Базар'янка», – розповів Русєв.

Фламінго встигли побудувати 270 гнізд, але гніздування там було невдалим – рідкісним птахам постійно заважали діти, браконьєри та свійські собаки. Тому «фенікси» залишили небезпечне місце та знайшли у заповіднику інший «майданчик» для гніздування. 

«Наприкінці червня вони загніздилися в дуже цікавому місці нацпарку – на межі великих Тузлівських лиманів – Шагани та Алібей. І ось вихідними нам вдалося провести захід з кільцювання пташенят», – наголосив фахівець. 

Він підкреслює, що фламінго під час війни вивели на Одещині 192 пташеняти й це, виходячи з обставин (війни тощо) – справжнє диво.

За словами вченого, серед дорослих птахів, які цьогоріч оселилися на Одещині, є особини, яких колись окільцювали у Франції, Туреччини та Іспанії. 

Нагадаємо, нещодавно коза з Чернігівщини встановила національний рекорд.

Теги: Одещина тварини птахи Заповідники

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