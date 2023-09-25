У заповіднику на Одещині народилося майже 200 рідкісних «феніксів»

Фламінго під час війни вивели на Одещині 192 пташеняти

Птахи загніздилися на межі великих Тузлівських лиманів

У національному природному парку «Тузлівські лимани» (Одеська область) вперше народилися майже дві сотні рідкісних рожевих фламінго, яких також називають «феніксами». Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

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«Вперше в Україні фламінго в кількості 570 дорослих птахів у воєнний час вирішили прожити з весни до осені на Тузлівських лиманах і привести малят», – каже фахівець.

За його словами, раніше, у 2017 році, фламінго вже намагалися сформувати колонію в Україні. Зокрема, у Херсонської області на озері Чурюк, неподалік Криму. Однак вивели вони тоді лише трьох пташенят, доля яких наразі невідома.

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Вчений зазначає, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну птахи покинули тимчасово окуповану Херсонщину та перебралися до заповідника на Одещині.

«Вперше птахи великою зграєю з'явилися у нас у 2021 році. У тому році, коли на основних колоніях фламінго у Туреччині на озері ТУЗ загинула велика кількість пташенят і дорослих птахів... І ось у квітні 2023-го фламінго з'явилися у нашому нацпарку, а в травні одразу вибрали місце для гніздування на узбережжі лиману Бурнас біля села Базар'янка», – розповів Русєв.

Фламінго встигли побудувати 270 гнізд, але гніздування там було невдалим – рідкісним птахам постійно заважали діти, браконьєри та свійські собаки. Тому «фенікси» залишили небезпечне місце та знайшли у заповіднику інший «майданчик» для гніздування.

«Наприкінці червня вони загніздилися в дуже цікавому місці нацпарку – на межі великих Тузлівських лиманів – Шагани та Алібей. І ось вихідними нам вдалося провести захід з кільцювання пташенят», – наголосив фахівець.

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Він підкреслює, що фламінго під час війни вивели на Одещині 192 пташеняти й це, виходячи з обставин (війни тощо) – справжнє диво.

За словами вченого, серед дорослих птахів, які цьогоріч оселилися на Одещині, є особини, яких колись окільцювали у Франції, Туреччини та Іспанії.

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