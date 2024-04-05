Хвилясті калао повернулись до свого літнього маєтку

Побачити хвилястих калао можна у Фруктовому саду біля Центральної алеї КиївЗоо

З настанням весни до свого літнього маєтку повертається двійка хвилястих калао – Коша і Кора. Про це повідомляє «Київський зоопарк».

«Ці надзвичайні птахи цікаві не лише барвистим пір’ям і чудернацьким дзьобом, а й дивними харчовими уподобаннями. У їхньому раціоні поєднуються ягоди та фрукти з яйцями та комахами, каші та овочі з гризунами, жабками та ящірками.

Перестрибуючи з гілки на гілку, хвилясті калао зустрічають весну у столичному зоопарку фото: «Київський зоопарк»

Умови перебування птахів наближені до природних. Адже у їхньому розпорядженні не тільки присади та питні фонтанчики, а й зелені кущі, дерева і травичка», – сказано у повідомленні.

Побачити хвилястих калао можна відсьогодні, 5 квітня, у Фруктовому саду біля Центральної алеї КиївЗоо.

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У столичному зоопарку можна знову побачити екзотичного птаха фото: «Київський зоопарк»

Зауважимо, що центральні квиткові каси зоопарку працюють у понеділок із 12:00 до 16:30, із вівторка до неділі – з 10:00 до 16:30. Вхід у зоопарк – до 16:30, перебування на території – до 18:00.

Нагадаємо, на території природного заповідника «Медобори», що у Тернопільській області, зафіксували тварину рідкісного виду – дикого кота, якого в Україні вважають практично зниклим.