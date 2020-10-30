У Чорногорії від коронавірусу помер глава Сербської церкви, який проводив служби під час карантину

Раптове погіршення стану здоров'я митрополита було пов'язано з наслідками двосторонньої пневмонії, спричиненої коронавірусом, а також тривалої кисневої терапії, - лікар

Амфілохієві поставили діагноз коронавірус 6 жовтня, після чого він був госпіталізований

Митрополит Сербської православної церкви у Чорногорії Амфілохій помер у віці 83 років від коронавірусу у клініці в Подгориці. Про це повідомляє Vijesti.

Зазначається, що Амфілохієві поставили діагноз коронавірус 6 жовтня, після чого він був госпіталізований.

Згодом стан його здоров’я покращився і 20 жовтня результат його тесту на коронавірус був негативним, але ситуація раптово погіршилася 29 жовтня.

Керівник клініки Єлена Боровініч Бойович пояснила, що раптове погіршення стану здоров'я митрополита було пов'язано з наслідками двосторонньої пневмонії, спричиненої коронавірусом, а також тривалої кисневої терапії.

До відома, у квітні Амфілохія та ще десятьох священників Чорногорсько-Приморської митрополії Сербської православної церкви викликали в поліцію для роз'яснень щодо порушень коронавірусних обмежень на Вербну неділю.

У Чорногорії на той час діяли суворі обмеження на церковні служби в зв'язку з пандемією коронавірусу, але Амфілохій провів богослужіння в монастирі у подгорицькому районі Златиця.

У червні Амфілохій оголосив, що Сербська православна церква у Чорногорії відновлює акції протесту проти закону, який передбачає повернення релігійних споруд у державну власність.

У лютому одну з таких акцій відвідав і очолив митрополит УПЦ (МП) Онуфрій.

Попри обмеження масових заходів, окремі акції відбувалися і під час карантину. У протест проти закону переросла акція, зібрана одним з проросійських парламентарів як акція протесту проти карантину.

У середині травня сталися протести, спричинені затриманням єпископа та кількох священників СПЦ за порушення карантину.

Нагадаємо, 21 жовтня у Росії від коронавірусу помер скандально відомий через свої висловлювання протоієрей Дмитро (Смирнов), колишній голова Патріаршої комісії РПЦ з питань сім'ї, дитинства та материнства.