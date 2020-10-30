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    Кличко на самоізоляції звітує про стан справ у Києві

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    Віталій Кличко перебуває на самоізоляцію через захворювання на коронавірус - Кличко на самоізоляції звітує про стан справ у Києві
    Віталій Кличко перебуває на самоізоляцію через захворювання на коронавірус

    Хворий на коронавірус Кличко вийшов у прямий ефір з дому

    Мер Києва Віталій Кличко, який перебуває на самоізоляції вдома через захворювання на коронавірус, вийшов у прямий ефір, щоб поінформувати про поточну ситуацію у столиці.

    Так, столичний голова розповідає:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян, інфікованих Covid-19, госпіталізовані;
    • скільки ліжок для хворих на коронавірус розгорнули в столичних лікарнях;
    • чи переводитимуть на дистанційне навчання столичних школярів;
    • про будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.


    Як повідомлялося, за минулу добу, 29 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 741 людини. Це рекордна кількість від початку епідемії. Загалом у столиці підтверджено 36768 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      378729
    • Хворіють
      216662
    • Одужали
      155026
    • Померли
      7041

    Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

    26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.

    Віталій Кличко Київ епідемія карантин кияни коронавірус
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