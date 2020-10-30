Кличко на самоізоляції звітує про стан справ у Києві трансляція



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Віталій Кличко перебуває на самоізоляцію через захворювання на коронавірус

Хворий на коронавірус Кличко вийшов у прямий ефір з дому

Мер Києва Віталій Кличко, який перебуває на самоізоляції вдома через захворювання на коронавірус, вийшов у прямий ефір, щоб поінформувати про поточну ситуацію у столиці.

Так, столичний голова розповідає:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян, інфікованих Covid-19, госпіталізовані;

скільки ліжок для хворих на коронавірус розгорнули в столичних лікарнях;

чи переводитимуть на дистанційне навчання столичних школярів;

про будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.





Як повідомлялося, за минулу добу, 29 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 741 людини. Це рекордна кількість від початку епідемії. Загалом у столиці підтверджено 36768 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 378729

Хворіють 216662

Одужали 155026

Померли 7041

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Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.