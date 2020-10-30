Кличко на самоізоляції звітує про стан справ у Києві

Кличко на самоізоляції звітує про стан справ у Києвітрансляція
Хворий на коронавірус Кличко вийшов у прямий ефір з дому
Мер Києва Віталій Кличко, який перебуває на самоізоляції вдома через захворювання на коронавірус, вийшов у прямий ефір, щоб поінформувати про поточну ситуацію у столиці.
Так, столичний голова розповідає:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян, інфікованих Covid-19, госпіталізовані;
- скільки ліжок для хворих на коронавірус розгорнули в столичних лікарнях;
- чи переводитимуть на дистанційне навчання столичних школярів;
- про будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.
Як повідомлялося, за минулу добу, 29 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 741 людини. Це рекордна кількість від початку епідемії. Загалом у столиці підтверджено 36768 випадків захворювання на Covid-19.
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Всього378729
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Хворіють216662
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Одужали155026
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Померли7041
Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.
26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.