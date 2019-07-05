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    Росія влаштувала бойові навчання в Чорному морі

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    Росія влаштувала бойові навчання в Чорному морі

    Кораблі Чорноморського флоту Росії відпрацьовують бойову підготовку в Чорному морі на тлі навчань НАТО

    Загін кораблів Чорноморського флоту РФ приступив до планових заходів бойової підготовки на тлі військово-морських навчань НАТО Sea Breeze-2019. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Відзначається, що кораблі відпрацьовують ряд планових заходів бойової підготовки в акваторії Чорного моря. Всього в навчанні задіяно близько 10 кораблів, у тому числі, великі десантні «Азов» і «Цезар Куников», малі ракетні «Орехово-Зуево» і «Мираж», кілька ракетних катерів.

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    «При цьому кораблі продовжують контролювати діяльність кораблів НАТО в північно-західній частині Чорного моря і відпрацьовують елементи спільного плавання та бойового маневрування в морських полігонах, а також здійснюють перестроювання в складні лади і спільні ордери», - йдеться в повідомленні.

    Також відомо, що на завершальному етапі навчання в полігонах бойової підготовки Чорноморського флоту кораблі проведуть ракетні та артилерійські стрільби по морських і повітряних цілях із зенітних ракетних і артилерійських комплексів.

    Як повідомлялося, військово-морські навчання «Сі Бриз-2019» проходять з 1 по 12 липня. Цьогоріч у навчаннях беруть участь понад 3 тисячі військовослужбовців з 19 країн. Військові відпрацюють виконання завдань за стандартами НАТО - на землі, на воді, під водою і в повітрі. Навчання пройдуть в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

    Також стало відомо, що російські військові стежать за кораблями НАТО в Чорному морі. Для цього вони використовують протичовновий корабель Касимов і сторожовик «Пытливый».

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