Європарламент прийняв жорстку резолюцію щодо Росії

Резолюція фіксує позицію ключових груп ЄП: санкції проти РФ можуть бути зняті тільки повного виконання РФ мінських угод

Однією з перших резолюцій, прийнятих новим складом Європейського парламенту, стала жорстка резолюція щодо РФ «Росія, ситуація з активістами і українськими політичними в’язнями». За - 458 депутатів, 75% присутніх в залі.

Україна залишається в порядку денному ЄС, і цей тренд потрібно зберегти, й над цим треба працювати. Над цим і працює в Страсбурзі «Європейська солідарність» на чолі з П. Порошенком.

Важливі і принципові пункти резолюції: її підтримали всі ключові політичні групи ЄП. В її текст вдалося включити вимогу негайного звільнення всіх трьох категорій політв‘язнів, заручників, військовополонених Кремля- й тих, кого утримують в тюрмах РФ, й тих, кого катують в тюрмах окупованих Криму і Донбасу.

В тексті резолюції перераховані прізвища політв‘язнів, утримуваних в тюрмах РФ, також там є посилання на всі попередні резолюції, невиконані Росією, з прізвищами наших бранців( всього 130 бранців). ЄП засуджує РФ за невиконання попередніх резолюцій, мінських угод, норм міжнародного права.

Резолюція фіксує позицію ключових груп ЄП: санкції проти РФ можуть бути зняті тільки повного виконання РФ мінських угод. Парламент закликав ЄС залишатися твердими і єдиними щодо санкційного тиску й розглянути посилення санкцій проти причетних до незаконного утримання українців. У випадку нових провокації РФ, Європарламент рекомендує посилити санкції ввести нові - обмеження доступу до фінансів і технологій.

В резолюції ЄП також наголошується, що РФ здійснила акт агресії в Чорному морі проти українських моряків і кораблів. І закликає РФ негайно виконати рішення морського трибуналу , звільнити моряків без всяких обмінів і передумов. Окремим положенням резолюціі вказано, що хамська нота МЗС РФ щодо умов звільнення моряків і суден суперечить міжнародному праву, рішенню трибуналу і є неприйнятною. По суті, резолюція ЄП підтримую позицію МЗС України!

Також засуджуються всі сфабриковані ФСБ справи про шпигунство, які Кремль клепає проти українців, проти П. Гриба і інших.

Й окремим пунктом резолюції ЄП Генпрокуратури РФ що СКУ є «загрозою нацбезпеці РФ».

Джерело: блог Ірини Геращенко

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