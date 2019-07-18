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    Думки вголос

    Європарламент прийняв жорстку резолюцію щодо Росії

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Європарламент прийняв жорстку резолюцію щодо Росії

    Резолюція фіксує позицію ключових груп ЄП: санкції проти РФ можуть бути зняті тільки повного виконання РФ мінських угод

    Однією з перших резолюцій, прийнятих новим складом Європейського парламенту, стала жорстка резолюція щодо РФ «Росія, ситуація з активістами і українськими політичними в’язнями». За - 458 депутатів, 75% присутніх в залі. 

    Україна залишається в порядку денному ЄС, і цей тренд потрібно зберегти, й над цим треба працювати. Над цим і працює в Страсбурзі «Європейська солідарність» на чолі з П. Порошенком. 

    Важливі і принципові пункти резолюції: її підтримали всі ключові політичні групи ЄП. В її текст вдалося включити вимогу негайного звільнення всіх трьох категорій політв‘язнів, заручників, військовополонених Кремля- й тих, кого утримують в тюрмах РФ, й тих, кого катують в тюрмах окупованих Криму і Донбасу. 
    В тексті резолюції перераховані прізвища політв‘язнів, утримуваних в тюрмах РФ, також там є посилання на всі попередні резолюції, невиконані Росією, з прізвищами наших бранців( всього 130 бранців). ЄП засуджує РФ за невиконання попередніх резолюцій, мінських угод, норм міжнародного права. 

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    Резолюція фіксує позицію ключових груп ЄП: санкції проти РФ можуть бути зняті тільки повного виконання РФ мінських угод. Парламент закликав ЄС залишатися твердими і єдиними щодо санкційного тиску й розглянути посилення санкцій проти причетних до незаконного утримання українців. У випадку нових провокації РФ, Європарламент рекомендує посилити санкції ввести нові - обмеження доступу до фінансів і технологій.

    В резолюції ЄП також наголошується, що РФ здійснила акт агресії в Чорному морі проти українських моряків і кораблів. І закликає РФ негайно виконати рішення морського трибуналу , звільнити моряків без всяких обмінів і передумов. Окремим положенням резолюціі вказано, що хамська нота МЗС РФ щодо умов звільнення моряків і суден суперечить міжнародному праву, рішенню трибуналу і є неприйнятною. По суті, резолюція ЄП підтримую позицію МЗС України! 

    Також засуджуються всі сфабриковані ФСБ справи про шпигунство, які Кремль клепає проти українців, проти П. Гриба і інших. 

    Й окремим пунктом резолюції ЄП Генпрокуратури РФ що СКУ є «загрозою нацбезпеці РФ».

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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