Явка виборців найнижча із 2012 року – «Опора» графіка



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На 16 годину явка виборців становила 33,64%

Явка на позачергових виборах до Верховної Ради України у 2019 році найнижча із 2012 року, передає громадянська мережа «Опора».

Як зазначили в «Опорі», порівнювали явку до 12.00 на виборах до ВР за 2012, 2014 та 2019 роки.

Зазначимо, що у 2012 році явка становила 24%, у 2014-му - 20,6%, а у 2019 році - 20%.

Варто зазначити, що дані за 2019 рік приводяться із похибкою +/- 0,5%.

Як вже відомо, станом на 16 годину явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становить 33,64%.

Зазначимо, що у ЦВК запевнили, що поки вибори відбуваються у штатному режимі.

Раніше повідомлялося, що в Австралії вже завершилось голосування: прийшло 57 виборців.У посольстві кажуть, що це 4% усіх зареєстрованих виборців.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.