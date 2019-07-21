  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Явка виборців найнижча із 2012 року – «Опора»

    графіка
    • Розсилка
    Явка виборців найнижча із 2012 року – «Опора»

    На 16 годину явка виборців становила 33,64%

    Явка на позачергових виборах до Верховної Ради України у 2019 році найнижча із 2012 року, передає громадянська мережа «Опора».

    Як зазначили в «Опорі», порівнювали явку до 12.00 на виборах до ВР за 2012, 2014 та 2019 роки.

    Зазначимо, що у 2012 році явка становила 24%, у 2014-му - 20,6%, а у 2019 році - 20%. 

    Читайте також

    Варто зазначити, що дані за 2019 рік приводяться із похибкою +/- 0,5%.

    _4962_01

    Як вже відомо, станом на 16 годину явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становить 33,64%.

    Зазначимо, що у ЦВК запевнили, що поки вибори відбуваються у штатному режимі.

    Раніше повідомлялося, що в Австралії вже завершилось голосування: прийшло 57 виборців.У посольстві кажуть, що це 4% усіх зареєстрованих виборців. 

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Читайте також
    вибори
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ