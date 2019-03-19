Художню виставку про ґендерні стереотипи представили в Одесі



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Виставку «Не жіноча справа» підтримав уряд Швеції

В Одесі експонується виставка «Не жіноча справа», в якій представлені 22 роботи молодих ілюстраторів з усієї країни. Кожна з них викриває ґендерні стереотипи та підкреслює право жінки на вільний вибір професії.

Адже, наприклад, до 2017 року жінкам в Україні були недоступні понад 450 видів діяльності. Зокрема, вони не могли бути водолазами, машиністами метро, водіями автобусів далекого спрямування тощо.

На відкриття виставки завітали члени координаційної ради Одеської ОДА з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, торгівлі людьми. Всі охочі можуть подивитися ці роботи до 25 березня за адресою вул. Академічна, 2.

Зазначимо, виставку «Не жіноча справа» підтримав уряд Швеції в партнерстві з благодійним фондом «Добра Листівка» наприкінці 2016 року. З того часу вона демонструвалася, зокрема, у приміщеннях Верховної Ради України та Міністерстві охорони здоров'я.

Нагадаємо, у 2017 році Міністерство охорони здоров'я скасувало наказ, що визначав перелік із 450 заборонених для жінок професій.