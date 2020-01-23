Гончарук розповів про «круту координацію» в команді уряду



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук виступив на Українському сніданку в Давосі

У нас всередині команди зараз все чудово - заявив прем'єр

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що в команді українського уряду наразі «все чудово», а також «крута, безпрецендента координація між собою». Про це він сказав у відповідь на прохання прокоментувати інформацію про власну відставку, виступаючи на Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі.

«Наступні 5 років Україна буде стабільною, бо ми маємо президента – чесну, порядну людину з дуже високим рівнем довіри в суспільстві. Команда президента, я впевнений, у будь-якому разі буде працювати в тому курсі, який вже зараз зайнятий. Це євроінтеграція, відкритість до світу, боротьба з корупцією, спрощення процедур. Уряд буде працювати разом з президентом, разом з цим парламентом до тих пір, поки до уряду буде довіра. Я переконаний в тому, що у нас всередині команди зараз все чудово. У нас дуже крута, безпрецедентна координація між собою», - сказав Гончарук.

Він зазначив, що не сумнівається у тому, що такий підхід до роботи буде збережений наступні роки, а також висловив впевненість, що наступні 5 років Україна буде швидко змінюватись у правильному напрямку.

Раніше Гончарук доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топменеджерів і наглядових рад.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 17 січня розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати низку завдань. Серед них - представити главі держави нову концепцію зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні, врегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК «Нафтогаз України», провести в уряді кадрові зміни, переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади, налагодити співпрацю з парламентом.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

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