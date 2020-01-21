У Давосі стартує Всесвітній економічний форум



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21-24 січня у швейцарському Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум

На форум приїдуть майже 3000 лідерів з 117 країн, включаючи керівників 53 країн і урядів

Сьогодні, 21 січня, в Давосі стартує Всесвітній економічний форум, в якому візьмуть участь президенти України, Росії, США та інших країн. Про це повідомляє пресслужба форуму.

Цього року на форум приїдуть майже 3000 лідерів з 117 країн, включаючи керівників 53 країн і урядів. Будуть глави країн і урядів Австрії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Греції, Польщі, Швейцарії, Афганістану, Пакистану, Іраку, Сінгапуру, Еквадору, Колумбії, Йорданії та ін. Серед них, президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, президент РФ Володимир Путін.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський планує відвідати Давосі провести там засідання Національної інвестиційної ради. Очікується, що візит відбудеться 22 січня. До цього Українська асоціація венчурного та приватного капіталу повідомила, що в Українському домі в Давосі відбудеться закрите засідання Національної інвестиційної ради України, яке очолить Зеленський.

До слова, прем’єрміністр України Олексій Гончарук разом із президентом Володимиром Зеленським відвідає Давос.

У партії «Слуга народу» повідомили, що місця в готелях Давосу заброньовані для 17 парламентаріїв фракції: голові фракції Давиду Арахамії, першому заступнику Олександру Корнієнко, заступнику Євгенії Кравчук, депутатам Дмитру Налухе, Святославу Юрашу, Єлизаветі Ясько і іншим. При чому у Верховній Раді запевняють, що нардепи поїдуть на форум у Давосі за власний рахунок.