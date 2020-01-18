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    У світі

    У Швейцарії встановлять «жіночі» дорожні знаки

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    Заміна дорожніх знаків повинна сприяти зміцненню почуття законності у кожної людини в громадському просторі, - мер Женеви - У Швейцарії встановлять «жіночі» дорожні знаки
    Заміна дорожніх знаків повинна сприяти зміцненню почуття законності у кожної людини в громадському просторі, - мер Женеви

    На дорожніх знаках будуть зображені жіночі пари, літні і вагітні жінки, - ЗМІ

    У швейцарському місті Женеве місцева влада хоче подати приклад іншим міста в плані рівності статей за допомогою нових дорожніх знаків.

    Про це повідомляє Spiegel.

    Зазначається, що місто представило шість варіантів дорожніх знаків на пішохідних переходах. На знаках можна побачити жіночі пари, літніх і вагітних жінок. Це перша така ініціатива в Швейцарії.

    «Ідея фемінізації деяких дорожніх знаків може здатися анекдотичною. Однак, це не жарти. Швидше, йдеться про те, щоб показати розвиток суспільства», - сказала Сандрін Салерно, мер Женеви. 

    Як пояснила мер, історично публічний простір був задуманий чоловіками для чоловіків.

    «Під приводом нейтральності знаки в переважній більшості чоловічі. Ця всюдисущість посилює думку про те, що деякі люди, особливо жінки, але також меншини, відчувають себе там менш комфортно, ніж інші», - сказала Салерно.

    Згідно з задумом, заміна дорожніх знаків повинна сприяти зміцненню почуття законності у кожної людини в громадському просторі.

    Всього буде встановлено 250 знаків в шести варіаціях. В даний час в Женеві також здійснюється проєкт з фемінізації назв вулиць.

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