  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У ДБР стверджують, що виявлена в кабінеті Труби «прослушка» може нашкодити розслідуванню

    • Розсилка
    <p>В службовому кабінеті голови ДБР знайшли апаратуру для прослуховування</p> - У ДБР стверджують, що виявлена в кабінеті Труби «прослушка» може нашкодити розслідуванню

    В службовому кабінеті голови ДБР знайшли апаратуру для прослуховування

    За словами речниці ДБР, мова йде про ризики, пов’язані з таємницею досудового розслідування

    Знайдена в кабінеті директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романи Труби апаратура для прослуховування може зашкодити розслідуванню ряду кримінальних справ через витік службової інформації, яка обговорювалася в кабінеті під час нарад. Про це заявила речниця ДБР Анжеліка Іванова.

    «Це може зашкодити статусу досудового розслідування деяких кримінальних проваджень, адже у кабінеті директора проходять наради, в тому числі з керівниками слідчих управлінь, зі слідчими, які проводять досудове розслідування і доповідають щодо стану розслідування кримінальних проваджень, озвучуючи іноді й інформацію, яка є таємницею досудового розслідування», - підкреслила Іванова. За її словами, апаратуру для прослуховування випадково виявила одна з працівниць ДБР, яка провітрювала приміщення. «Національна поліція, зокрема слідчо-оперативна група, в яку входили та вибухотехніки, і фахівці з кібербезпеки одразу ж прибули на місце події, провели першочергові слідчі дії для того, щоб виявити цю апаратуру», - повідомила речниця ДБР.

    Вона додала, що директор ДБР розмістив фото елементів знайденої апаратури. «Нам поки що невідомо, для чого і за яких умов вона була туди вмонтована. Очевидно лише те, що працювали спеціалісти для того, щоб встановити таку апаратуру. Адже елементарно це зробити було неможливо», - сказала Іванова.  Вона також зазначила, що в даному випадку мова йде не про іміджеві ризики для директора ДБР, адже в його кабінеті обговорювалися виключно робочі моменти, а «про ризики, пов’язані з таємницею досудового розслідування, яка може завчасно бути розкрита і зашкодити фінальному етапу досудового розслідування окремих проваджень, особливо зважаючи, що до підслідності ДБР входять високопосадовці, правоохоронці, судді».

    Нагадаємо, 21 вересня директор ДБР Роман Труба заявив, що в його службовому кабінеті знайшли апаратуру для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему.
    Державне бюро розслідувань прослуховування Роман Труба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ