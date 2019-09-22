У ДБР стверджують, що виявлена в кабінеті Труби «прослушка» може нашкодити розслідуванню



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В службовому кабінеті голови ДБР знайшли апаратуру для прослуховування

За словами речниці ДБР, мова йде про ризики, пов’язані з таємницею досудового розслідування

Знайдена в кабінеті директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романи Труби апаратура для прослуховування може зашкодити розслідуванню ряду кримінальних справ через витік службової інформації, яка обговорювалася в кабінеті під час нарад. Про це заявила речниця ДБР Анжеліка Іванова.

«Це може зашкодити статусу досудового розслідування деяких кримінальних проваджень, адже у кабінеті директора проходять наради, в тому числі з керівниками слідчих управлінь, зі слідчими, які проводять досудове розслідування і доповідають щодо стану розслідування кримінальних проваджень, озвучуючи іноді й інформацію, яка є таємницею досудового розслідування», - підкреслила Іванова. За її словами, апаратуру для прослуховування випадково виявила одна з працівниць ДБР, яка провітрювала приміщення. «Національна поліція, зокрема слідчо-оперативна група, в яку входили та вибухотехніки, і фахівці з кібербезпеки одразу ж прибули на місце події, провели першочергові слідчі дії для того, щоб виявити цю апаратуру», - повідомила речниця ДБР.

Вона додала, що директор ДБР розмістив фото елементів знайденої апаратури. «Нам поки що невідомо, для чого і за яких умов вона була туди вмонтована. Очевидно лише те, що працювали спеціалісти для того, щоб встановити таку апаратуру. Адже елементарно це зробити було неможливо», - сказала Іванова. Вона також зазначила, що в даному випадку мова йде не про іміджеві ризики для директора ДБР, адже в його кабінеті обговорювалися виключно робочі моменти, а «про ризики, пов’язані з таємницею досудового розслідування, яка може завчасно бути розкрита і зашкодити фінальному етапу досудового розслідування окремих проваджень, особливо зважаючи, що до підслідності ДБР входять високопосадовці, правоохоронці, судді».