Директор ДБР знайшов у своєму кабінеті «прослушку» (фото)
На місці знахідки працює слідчо-оперативна група
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба знайшов у своєму кабінеті апаратуру для прослуховування. Про це він повідомив у власному Телеграм-каналі.
«Сьогодні у моєму кабінеті виявлена апаратура для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему. Працювали спеціалісти. Стоїть «прослушка» в одному місці або в декількох – з’ясовуємо, як і те, до кого вона приведе», - йдеться у повідомленні.
Труба зазначив, що йому цікаво, чи пов’язано це з бажанням деяких політиків «періодично вриватися до нього в кабінет з обуренням щодо відкриття проваджень, в яких вони фігурують».
«На записах нічого цікавого про мене бути не може, а ось про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими – так. У тому числі, резонансних», - підкреслив Труба.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, зокрема вибухотехніки та спеціалісти з кібербезпеки. Очікуються результати розслідування.
Нагадаємо, 17 вересня Роман Труба завив, що ДБР розслідує майже 25 тисяч справ.