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    Директор ДБР знайшов у своєму кабінеті «прослушку» (фото)

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    Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба - Директор ДБР знайшов у своєму кабінеті «прослушку» (фото)
    Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба

    На місці знахідки працює слідчо-оперативна група

    Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба знайшов у своєму кабінеті апаратуру для прослуховування. Про це він повідомив у власному Телеграм-каналі.

    «Сьогодні у моєму кабінеті виявлена апаратура для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему. Працювали спеціалісти. Стоїть «прослушка» в одному місці або в декількох – з’ясовуємо, як і те, до кого вона приведе», - йдеться у повідомленні.

    Труба зазначив, що йому цікаво, чи пов’язано це з бажанням деяких політиків «періодично вриватися до нього в кабінет з обуренням щодо відкриття проваджень, в яких вони фігурують».

    «На записах нічого цікавого про мене бути не може, а ось про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими – так. У тому числі, резонансних», - підкреслив Труба.

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    «Прослушка» у кабінеті Романа Труби

    Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, зокрема вибухотехніки та спеціалісти з кібербезпеки. Очікуються результати розслідування.

    Нагадаємо, 17 вересня Роман Труба завив, що ДБР розслідує майже 25 тисяч справ.

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