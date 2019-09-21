Директор ДБР знайшов у своєму кабінеті «прослушку» (фото)



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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба

На місці знахідки працює слідчо-оперативна група

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба знайшов у своєму кабінеті апаратуру для прослуховування. Про це він повідомив у власному Телеграм-каналі.

«Сьогодні у моєму кабінеті виявлена апаратура для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему. Працювали спеціалісти. Стоїть «прослушка» в одному місці або в декількох – з’ясовуємо, як і те, до кого вона приведе», - йдеться у повідомленні.

Труба зазначив, що йому цікаво, чи пов’язано це з бажанням деяких політиків «періодично вриватися до нього в кабінет з обуренням щодо відкриття проваджень, в яких вони фігурують».

«На записах нічого цікавого про мене бути не може, а ось про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими – так. У тому числі, резонансних», - підкреслив Труба.

«Прослушка» у кабінеті Романа Труби

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, зокрема вибухотехніки та спеціалісти з кібербезпеки. Очікуються результати розслідування.

Нагадаємо, 17 вересня Роман Труба завив, що ДБР розслідує майже 25 тисяч справ.