У Держдепі очікують на роботу із Зеленським



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США відзначили, що вибори в Україні пройшли мирно і конкурентно

У Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки очікують на роботу із Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на сайті Держдепу.

Також у США відзначили, що вибори в Україні пройшли мирно і конкурентно.

«Сполучені Штати вітають обраного президента Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах. Ми також вітаємо український народ з проведенням виборів, які відображають міцність демократії в Україні через 5 років після Революції Гідності та після п’яти років безжальної російської агресії», - йдеться у тексті.

Також Сполучені Штати запевнили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів

«Ми з нетерпінням очікуємо на роботу з обраним президентом Володимиром Зеленським для досягнення спільної мети обох країн — безпечної, процвітаючої, демократичної і вільної України», - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Станом на 19 годину 22 квітня ЦВК опрацювала 99,81% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.