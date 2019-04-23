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    У Держдепі очікують на роботу із Зеленським

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    У Держдепі очікують на роботу із Зеленським

    США відзначили, що вибори в Україні пройшли мирно і конкурентно

    У Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки очікують на роботу із Володимиром Зеленським.

    Про це повідомляється на сайті Держдепу.

    Також у США відзначили, що вибори в Україні пройшли мирно і конкурентно.

    «Сполучені Штати вітають обраного президента Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах. Ми також вітаємо український народ з проведенням виборів, які відображають міцність демократії в Україні через 5 років після Революції Гідності та після п’яти років безжальної російської агресії», - йдеться у тексті.

    Також Сполучені Штати запевнили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів

    «Ми з нетерпінням очікуємо на роботу з обраним президентом Володимиром Зеленським для досягнення спільної мети обох країн — безпечної, процвітаючої, демократичної і вільної України», - зазначено у повідомленні.

    Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

    Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

    Станом на 19 годину 22 квітня ЦВК опрацювала 99,81% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.

    ЦВК США вибори політика Володимир Зеленський Держдепартамент США
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