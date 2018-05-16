У Держдепі США прокоментували зведення РФ мосту до окупованого Криму

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Державний департамент США

Міст являє собою не лише спробу Росії закріпити незаконне захоплення та окупацію Криму, але також перешкоджає судноплавству, вважають у Держдепі

Офіційний Вашингтон засудив зведення Росією та часткове відкриття мосту через Керченську протоку в Крим, наголосивши, що це не було погоджено з Урядом України.

Про це заявила під час брифінгу речниця Державного департаменту США Хізер Науерт, повідомляє «Укрінформ».

«Міст являє собою не лише спробу Росії закріпити незаконне захоплення та окупацію Криму, але також перешкоджає судноплавству, обмежуючи розміри кораблів, які можуть проходити через Керченську протоку», - підкреслила Науерт.

У окремій заяві, оприлюдненій у вівторок Держдепартаментом США, з цього приводу підкреслюється: «Крим є частиною України. Будівництво Росією мосту є нагадуванням про постійне бажання РФ йти наперекір міжнародному праву».

У Держдепі нагадали, що Сполучені Штати запровадили санкції проти численних осіб та організацій, причетні до цього проекту.

«Ці санкції, а також ті, що були пов'язані з Кримом, залишатимуться чинними, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні», - наголошується в заяві.

«Ми знову підтверджуємо нашу прихильність суверенітету й територіальній цілісності України та нагадуємо про висловлення цієї прихильності міжнародним співтовариством у Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262», - підкреслили в Державному департаменті США.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у вівторок, 15 травня, відкрив автомобільну частину Керченського мосту.

Відкриття руху Керченським мостом для вантажівок заплановано на 1 жовтня.

Президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. «Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбується напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом», - підкреслив президент.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.