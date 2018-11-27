У Держдепі США закликали Путіна і Порошенка до переговорів



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Майк Помпео

Помпео запропонував відновити переговори у Нормандському форматі

Державний департамент США закликав президента РФ Володимира Путіна і президента України Петра Порошенка до прямих переговорів після ситуації, що сталася в Керченській протоці.

Про це йдеться у заяві глави Держдепу США Майка Помпео.

«Обидві сторони повинні проявляти стриманість і зберігати свої міжнародні зобов'язання і договори. Ми закликаємо президентів Порошенко і Путіна безпосередньо брати участь у врегулюванні цієї ситуації. У зв'язку з цим ми знову підтверджуємо нашу підтримку формату Нормандської четвірки», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Помпео закликав РФ звільнити українських моряків і захоплені українські кораблі.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».