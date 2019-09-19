У Держгеокадастрі змінять керівництво: там абсолютно прогнила система - Гончарук



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«Нам потрібно навести лад у Державному земельному кадастрі», - заявив прем’єр Олексій Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував звільнення керівництва Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на наступному тижні.

Про це прем’єр сказав 19 вересня під час зустрічі з українськими аграріями.

«Ми розуміємо, що для успішного завершення проведення цієї (земельної, - ред.) реформи нам потрібно навести лад у Державному земельному кадастрі. Те, що зараз там відбувається, - це треш. Ми виходимо з того, що там абсолютно прогнила система, де працюють переважно корупціонери, я особисто з цього виходжу. На наступному тижні ми маємо намір повністю змінити керівництво Державного земельного кадастру», - заявив Гончарук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступив за впровадження моделі ринку сільськогосподарської землі, за якою купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та компанії.

До слова, у Краматорську правоохоронці затримали посадову особу Головного управління Держгеокадастру у Луганській області та в.о. директора комунального підприємства Сєвєродонецької міської ради за фактом отримання неправомірної вигоди від підприємців.

Джерело: 112 Україна