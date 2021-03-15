У Держслужбі якості освіти розповіли, як захистити права учителів і учнів під час дистанційної освіти

Чи потрібен закон про дистанційну освіту?

Ухвалювати окремий закон щодо дистанційної освіти не потрібно. Проте варто легалізувати змішане навчання в школах, розповів в інтерв’ю Главкому голова Державної служби якості освіт Руслан Гурак.

«У нинішньому Законі про освіту передбачені всі форми освіти. Там є очна, заочна, дистанційна форми. Якщо подивимося на Положення, то питання до його виконання є питанням виконавчої влади, тобто міністерства освіти й науки України. Ухвалювати окремий закон щодо дистанційної освіти, на мою думку, не потрібно, не на часі й беззмістовно. Єдине, що пропонував народним депутатам на засіданні профільного комітету Верховної Ради, то це легалізацію змішаного навчання», – пояснив Гурак.

За його словами, дистанційне навчання триває весь час без відвідування закладу освіти, тобто онлайн. Проте в 2020-му і 2021 роках було і є саме змішане навчання. «Школа потрапила в червону карантинну зону й перейшла до дистанційного, а до того працювала у звичайному очному режимі. Так от, такої форми навчання ми не могли передбачити, але от зараз на часі її легалізувати й побачити, як вона має бути реалізована. Ці зміни слід внести до закону «Про освіту», – сказав він.

Гурак підкреслив, що внесення змішаної освіти до закону могло би зокрема передбачити, як вираховувати навантаження вчителів, як проводити комунікацію з батьками, як ставити завдання і вимоги до учня та вчителя, скільки часу ми використовуємо в школі офлайн, а скільки в мережі тощо.

«Це така форма, яка була б у подальшому корисна не тільки під час карантину, а й корисною й цікавою для сільської школи в поєднанні з можливостями платформи Всеукраїнської школи онлайн і для дітей, які за станом здоров’я постійно не можуть відвідувати школу», – пояснив він.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України розробило Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти.

Організація дистанційного навчання має забезпечити можливість реалізувати право учнів на якісну та доступну освіту відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду. У разі потреби дистанційне навчання може організовуватися за індивідуальним навчальним планом.