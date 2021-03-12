Батьки і вчителі не полюбили дистанційне навчання – очільник Держслужби якості освіти

На зміну телеурокам прийшла Всеукраїнська школа онлайн

Батьки і вчителі вважають, що навчання в класі якісніше за дистанційне. Про це йдеться в опитуванні Державної служби якості освіти, пояснив в інтерв'ю Главкому очільник цього міністерства Руслан Гурак.

«Якщо порівнювати дистанційне й очне навчання, то якість освіти краща там, де люди мають можливість у класі соціалізуватися й дискутувати», – сказав Гурак.

Як свідчать результати опитування, на запитання щодо організації освітнього процесу в умовах пандемії більшість директорів закладів освіти (67%) схиляється до поєднання очного та дистанційного навчання, натомість лише 33% батьків і 26% учнів схвально відповіли на це запитання. Отож, загалом лише 42% учнів, батьків та директорів шкіл хочуть поєднувати дистанційні та очні уроки.

Опитування, проведене Державною службою якості освіти перед початком 2020/2021 навчального року

Руслан Гурак нагадав, що на початку пандемії було введено уроки по телебаченню. Вони були реактивною відповіддю на те, як допомогти школі, дітям і батькам навчатися вдома. Уроки виконали певну свою роль і відійшли в минуле, натомість прийшла Всеукраїнська школа онлайн.

«Якщо ви зараз зайдете на її сайт, то зможете знайти відповіді на багато питань. Там розміщені уроки, методики, абсолютно усе, що стосується змішаного навчання. Ви можете не тільки як учень чи його батьки, а і для себе переглянути, подивитися, пройти курс шкільної програми. Тому від цього є користь. Окрім того, Всеукраїнська школа онлайн добре впроваджується в сільській місцевості, де немає вчителя з того чи іншого предмета. А ми маємо й такі ситуації, коли один учитель викладає декілька предметів», – розповів він.

Нагадаємо, міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет розповів, що Всеукраїнська школа онлайн стане частиною єдиного державного порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта».