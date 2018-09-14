У Дніпрі через масове захворювання учнів поліція порушила справу



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До лікарень потрапили загалом 17 дітей віком від 7 до 12 років

Поліція порушила кримінальну справу у Дніпрі через масове погіршення стану здоров’я у 17 школярів.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Станом на 13 вересня до лікарень потрапили загалом 17 дітей віком від 7 до 12 років. Діагноз школярам ще не встановили, причини погіршення самопочуття також.

Раніше повідомлялося, що в школі №62 міста Дніпро сталося масове отруєння дітей. Учні скаржаться на нудоту, підвищення температури, у деяких були галюцинації.

Нагадаємо, у Черкасах невідомі розпилили в гуртожитку газовий балончик індивідуального захисту подразнюючої дії. З ознаками отруєння до лікарні було госпіталізовано двох хлопців 15 та 16 років.