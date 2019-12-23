У Дніпрі чоловік повертався з корпоративу в нижній білизні



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У Дніпрі після корпоративу чоловік ішов додому у білизні Фото: Нацполіція

Чоловік відпочивав на корпоративі та що відбувалось далі згадати не може

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який ішов вулицею лише в спідній білизні.

Як повідомили у пресслужбі поліції, громадянин розповів, що відпочивав на корпоративі та що відбувалось далі згадати не може.

«... рано вранці 21 грудня до поліції надійшов виклик, що по проспекту Слобожанському ходить напівоголений чоловік. Екіпаж поїхав в район виклику та згодом побачив цього громадянина. Він слідував по вулиця лише в спідній білизні. Поліцейські підійшли поспілкуватись з ним. Громадянин пояснив, що відпочивав на корпоративі та що відбувалось далі згадати не може», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу та з’ясувалось, що близькі вже почали бити на сполох і повідомили в поліцію, що не можуть знайти свого родича.

«Чоловік сказав, що жертвою злочину не став, його життю та здоров’ю загрози немає. Громадянина доставили до відділку поліції та сповістили рідних про його місцезнаходження», - зазначили правоохоронці і закликали відпочивати відповідально.