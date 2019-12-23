Справа Шеремета: адвокат спростував версію поліції про футболку Антоненка



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Підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року

На відео, де нібито зафіксований співак, «це точно не «Ріффмастер», зазначив адвокат

Адвокат підозрюваної у справі Павла Шеремета Юлії Кузьменко спростував версію поліції про футболку співака Андрія Антоненка

Про це адвокат Кузьменко Владислав Добош написав у Facebook.

«І так, друзі, згадайте брифінг МВС і людину з принтами, що то нібито «Ріффмастер«! А тепер увага дивіться фото і відео! Додаю скріни з брифінгу і додаю відео і фото реальної людини!» – написав він.

За його словами, на відео, де нібито зафіксований співак, «це точно не «Ріффмастер».

«Ну що, мусора, і хто їм повірив?! Викусіть, я з нетерпінням чекаю сатисфакції!» – наголосив адвокат.

Він опублікував скріни з брифінгу і фото реальної людини.

Ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Усі вони були на брифінгу, де Антоненка назвали злочинцем.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.