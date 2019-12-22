У Миколаєві біля поліцейського стрільбища поранили жінку



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Фото Національної поліції Миколаївської області

У цей час жінка вигулювала собак

У Миколаєві 38-місцева мешканка заявила, що отримала ушкодження шиї, коли вигулювала собак неподалік поліцейського стрільбища. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Миколаївської області.

«20 грудня до поліції Центрального району звернулась 38-річна місцева мешканка та повідомила, що коли вона вигулювала собак у районі стрільбища, де тренуються поліцейські, отримала дотичне тілесне ушкодження шиї», – йдеться у повідомленні.

За словами самої потерпілої, вона перебувала у 200-250 метрах навскоси від місця проведення стрільб, коли відчула печіння в області шиї. Ані одяг, ані інші частини тіла ушкоджень не зазнали.

Як зазначається, жінка чула, що в цей час на полігоні проводяться навчальні стрільби. За фактом розпочате кримінальне провадження ст.125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження) призначено проведення відповідних медичних експертиз, які мають встановити походження поранення та характер методу його отримання.

Нагадаємо, нещодавно у місті Краматорськ Донецької області правоохоронці затримали чоловіка, який за годину зумів двічі напасти на поліцейських.

Як повідомлялося, у столиці на проспекті Леся Курбаса зловмисник під час конфлікту із двома чоловіками дістав пістолет та вистрелив у них, чим завдав тілесні ушкодження.