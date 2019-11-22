  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Дніпрі водій Land Cruiser намагався втекти від поліції і протаранив 14 автівок: відео

    • Розсилка
    У Дніпрі водій Land Cruiser намагався втекти від поліції і протаранив 14 автівок: відео

    Поліція затримала фігурантів кримінального провадження

    У Дніпрі ввечері, в п’ятницю, 22 листопада на перехресті вулиць Грушевського і Шевченка відбулася ДТП за участю 15 автомобілів.

    Про це повідомляють Українські новини з посиланням на обласну поліцію.

    Водій автомобіля Land Cruiser, втікаючи від працівників Нацполіції, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з 14 автомобілями.

    Поліція затримала фігурантів кримінального провадження.

    За даними 34 телеканалу, під час інциденту також сталася стрілянина.

    Як повідомлялося, 21 листопада ввечері напівпорожній Голосіївський проспект у столиці не поділили автомобілі Mercedes і Volkswagen служби таксі. Після невеликого зіткнення машина таксі злетіла з дороги, знесла дерево і зупинилася у стовпі.

    У четвер увечері на Окружній загинув пішохід: чоловік потрапив під колеса автомобіля Skoda.

    ДТП дороги Дніпро водій поліція час стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ