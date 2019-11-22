У Дніпрі водій Land Cruiser намагався втекти від поліції і протаранив 14 автівок: відео



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Поліція затримала фігурантів кримінального провадження

У Дніпрі ввечері, в п’ятницю, 22 листопада на перехресті вулиць Грушевського і Шевченка відбулася ДТП за участю 15 автомобілів.

Про це повідомляють Українські новини з посиланням на обласну поліцію.

Водій автомобіля Land Cruiser, втікаючи від працівників Нацполіції, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з 14 автомобілями.

Поліція затримала фігурантів кримінального провадження.

За даними 34 телеканалу, під час інциденту також сталася стрілянина.

Як повідомлялося, 21 листопада ввечері напівпорожній Голосіївський проспект у столиці не поділили автомобілі Mercedes і Volkswagen служби таксі. Після невеликого зіткнення машина таксі злетіла з дороги, знесла дерево і зупинилася у стовпі.

У четвер увечері на Окружній загинув пішохід: чоловік потрапив під колеса автомобіля Skoda.