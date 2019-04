В Україні погіршилася ситуація із свободою слова – «Репортери без кордонів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На першому місці в індексі свободи ЗМІ опинилася Норвегія

Найбільшими викликами для свободи слова в Україні залишаються такі проблемні явища, як стеження чи перешкоджання в роботі журналістів-розслідувачів із застосуванням насильства

Україна посіла 102 місце у рейтингу свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік, який оприлюднила міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» в четвер, 18 квітня. Це на одну позначку нижче у порівнянні з торішнім показником.

На думку правозахисників, найбільшими викликами для свободи слова в Україні залишаються такі проблемні явища, як стеження чи перешкоджання в роботі журналістів-розслідувачів із застосуванням насильства.

Крім того, негативно на ситуації зі свободою слова в країні позначається війна на Донбасі, наголошують «Репортери без кордонів». Ще одним явищем, що не полегшує роботу ЗМІ в Україні, є факт дедалі частішої відмови у в'їзді для закордонних журналістів, ідеться у звіті.

Погіршення ситуації зі свободою преси фіксується також і в Росії. Цього року РФ посіла в індексі 149-те місце, опустившись так само, як і Україна, на одну сходинку у порівнянні з торішніми показниками.

Водночас значне покращення ситуації зі свободою слова спостерігалося у 2018 році у Вірменії, яка піднялася одразу на 19 сходинок, посівши 61-ше місце в рейтингу. Істотне полегшення для роботи журналістів було зафіксовано у Киргизстані. Ця середньоазійська країна піднялася за рік одразу на 15 сходинок, посівши 83-тє місце.

На першому місці в індексі свободи ЗМІ опинилася Норвегія. Ця країна вже утретє поспіль посідає перше місце у щорічних рейтингах «Репортерів без кордонів» щодо свободи преси.

Раніше повідомлялося, що лауреатами Пулітцерівської премії 2019 року серед журналістів стали, зокрема, представники видань The New York Times та The Wall Street Journal за матеріали-розслідування щодо президента США Дональда Трампа.

Джерело: DW