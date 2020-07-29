Міносвіти назвало умови навчання у школах під час пандемії



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Перед уроками вчителям та учням вимірюватимуть температуру

Міністерство освіти рекомендуватиме, щоб, за рішенням батьківського і педагогічного співтовариства, класи переходили на змішану форму навчання

В умовах епідемії коронавірусу вимоги до шкільного навчання будуть затверджені найближчим часом постановою головного державного санітарного лікаря. Про це в середу, 29 липня, повідомила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій на брифінгу.

За її словами, документом передбачається вимір температури вчителям і учням при вході в школу.

При цьому вчителі повинні бути весь час у медичних масках, учням в класах під час уроку можна бути без масок, але під час перерви її також необхідно надягати.

Міністерство освіти рекомендуватиме, щоб, за рішенням батьківського і педагогічного співтовариства, класи переходили на змішану форму навчання.

«Сьогодні в школу йдуть одні діти, а завтра - інші. Тобто сьогодні одні працюють з використанням дистанційних технологій, а завтра – інші», - уточнила заступник міністра.

Така форма навчання дозволить зменшити кількість учнів в класі, пояснила вона. Вона підкреслила, що обов'язковою умовою буде провітрювання класів.

«Будемо рекомендувати переводити освітній процес якомога більше на шкільне подвір'я і на вулицю. Уроки фізкультури повинні бути при сприятливих погодних умовах виключно на вулиці, тобто не проводити їх у спортзалах», - сказала Мандзій.

Вона нагадала, що регіони України будуть розділені на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу: «зелена», «жовта», «помаранчева», «червона». У всіх зонах, окрім «червоної», передбачається навчання в класах.