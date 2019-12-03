У Дніпрі мешканці багатоповерхівок почали встановлювати опудала (фото)



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Птиці, імовірно, комусь заважають спати вранці

У Дніпрі місцеві мешканці потерпають від настирливих горобців. Аби відлякати птахів, що збираються під вікнами будинку і голосно цвірінькають, люди встановили смішні опудала.

Про це пише Depo.Дніпро.

На одному кущику можна спостерігати великого м'якого ведмедя, одягненого в людський наряд. А на другому причаїлася ведмедиця у светрі.

Мешканці багатоповерхівки стверджують, що це допомагає, бо птиці надто гучно влаштовують свої пташині розбирання під вікнами.

До слова, раніше в Іванківському районі Київської області небайдужі рибалки разом з рятувальниками допомогли оленю, який потрапив в біду. Щоб витягти оленя з льоду, тварину спочатку довелося приспати ін’єкцією снодійного. Після цього його вдалося витягнути і доставити на берег.