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    У Дніпрі мешканці багатоповерхівок почали встановлювати опудала (фото)

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    У Дніпрі мешканці багатоповерхівок почали встановлювати опудала (фото)

    Птиці, імовірно, комусь заважають спати вранці

    У Дніпрі місцеві мешканці потерпають від настирливих горобців. Аби відлякати птахів, що збираються під вікнами будинку і голосно цвірінькають, люди встановили смішні опудала.

    Про це пише Depo.Дніпро.

    На одному кущику можна спостерігати великого м'якого ведмедя, одягненого в людський наряд. А на другому причаїлася ведмедиця у светрі. 

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    У Дніпрі мешканці багатоповерхівок почали встановлювати опудала (фото)
    У Дніпрі мешканці багатоповерхівок почали встановлювати опудала (фото)
    У Дніпрі мешканці багатоповерхівок почали встановлювати опудала (фото)

    Мешканці багатоповерхівки стверджують, що це допомагає, бо птиці надто гучно влаштовують свої пташині розбирання під вікнами. 

    До слова, раніше в Іванківському районі Київської області небайдужі рибалки разом з рятувальниками допомогли оленю, який потрапив в біду. Щоб витягти оленя з льоду, тварину спочатку довелося приспати ін’єкцією снодійного. Після цього його вдалося витягнути і доставити на берег.

    Дніпро тварини будинок птахи
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